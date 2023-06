Hrozí nový Černobyľ? Situácia v ukrajinskej jadrovej elektrárni Záporožie smeruje ku katastrofe

Ako tvrdí stránka televízie Skynews, Rusi zamestnancov zastrašujú, aby neinformovali, aká situácia v zariadení panuje. Svedectvo, ktoré dvaja zamestnanci televízii poskytli, je desivé. Priali si zostať v anonymite, lebo keby sa Rusi dozvedeli, kto prehovoril, čakalo by ho vyšetrovanie, mučenie alebo niečo ešte horšie. Obaja svedkovia o sebe nevedeli, ale ich vyjadrenia o možnosti jadrovej katastrofy boli veľmi podobné.

„Úroveň rádioaktívneho znečistenia a predovšetkým oblasť kontaminácie by bola až tisíce štvorcových kilometrov, zasiahla by krajinu aj more... Bolo by to oveľa, oveľa horšie ako Fukušima a horšie ako Černobyľ,“ pripustil jeden z nich. Tiež pripomenuli, že elektráreň je na čele frontu a je najväčším podobným zariadením v Európe. Vojna prebiehala aj v jej bezprostrednej blízkosti. Jedna z jej budov bola dokonca zasiahnutá.

Galéria fotiek (3) Zdroj: profimedia.sk

„Vyše 30 rokov, čo tu pracujeme, a nikto si nikdy nedokázal predstaviť odpojenie od dodávok elektriny zvonku, a to sa teraz deje bežne,“ pripomenuli zamestnanci s tým, že záložné generátory sú v zlom stave, pretože nie je dostatok ľudí na ich údržbu.

„Asi takto, aby ste si to dokázali predstaviť, pred vojnou nás tam pracovalo viac ako 11 tisíc, teraz sa strieda bezmála 3500 ľudí. Existuje tak deficit pracovníkov na údržbu, ktorí môžu skutočne vykonávať servis a opraviť problémy. Kvalita pracovníkov je nižšia, pretože odišiel kvalifikovaný personál. Všeobecne sa teda situácia zhoršuje,“ vysvetlil jeden zo svedkov.

V elektrárni je päť zo šiestich reaktorov odstavených. Existujú však obavy, že Rusi by mohli simulovať jadrovú haváriu, alebo rozpútať v snahe o svoju záchranu skutočné jadrové peklo.

Ukrajinskí vojaci dostanú pravdepodobne príkaz na opätovné dobytie okupovaných území a to vrátane Záporožskej jadrovej elektrárne. „Elektráreň je okupovaná 15 mesiacov a v posledných týždňoch v jej okolí rastie vojenská aktivita, a to až dramaticky,“ prezradili zamestnanci. Videli, ako Rusi premiestňujú vojenskú techniku a budujú obranné pozície v okolí aj vo vnútri elektrárne.

„Ukrajinské sily nebudú elektráreň bombardovať. Aj preto sa má vec tak, že pred mesiacom a pol bolo v elektrárni dvakrát menej vojakov a teraz je ich dvakrát viac, čo znamená, že sa rozhodne pripravujú na protiofenzívu,“ myslí si pracovník.

Galéria fotiek (3) Zasiahnuté paľbou boli aj budovy v areáli elektrárne.

Zdroj: profimedia.sk

I keď sa nevie, ako presne Rusi zamestnancov zastrašujú, aby nevynášali informácie, ale je jasné, že sú pod tlakom. Ako informujú reportéri Skynews, pracovníkov držia v zariadení v podstate ako rukojemníkov. Jeden z nich priznal, že elektráreň sa stala desivým miestom. „Každý máme svoj vlastný príbeh, ale myslím si, že je dôležité, aby sme im nešli na ruku, pretože keby sme to urobili, stratili by sme svoju ľudskosť,“ uzavrel svedok.