MIMORIADNY ONLINE Poľsko pomôže Ukrajine s výcvikom pilotov stíhačiek F-16: Švajčiarsko naopak odmietlo povoliť transfer zbraní

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 463

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok potvrdili dohodu o podpore Francúzska pre Ukrajinu v oblasti schopností jej vzdušných síl.

6:15 Americká vláda prijala odvetné opatrenia voči Rusku za pozastavenie účasti Moskvy na zmluve Nový START, ktorá obmedzuje počet jadrových hlavíc a ich nosičov. "USA sú odhodlané k plnému a obojstrannému plneniu zmluvy Nový START", uviedlo americké ministerstvo zahraničných vecí. "V súlade s týmto záväzkom prijímajú Spojené štáty zákonné protiopatrenia v reakcii na pokračujúce porušovanie zmluvy Nový START Ruskou federáciou," dodalo.

6:00 Úrad generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa vo štvrtok vyjadril znepokojenie s spojitosti so spomalením pri vývoze ukrajinských obilnín cez Čierne more. "Sme znepokojení v spojitosti s pretrvávajúcim spomaľovaním plnenia čiernomorskej obilnej iniciatívy, ktoré sme pozorovali najmä v apríli a máji," uviedol Guterresov hovorca Stéphane Dujarric.

Poľsko pomôže Ukrajine s výcvikom pilotov stíhačiek F-16

Poľsko v súčasnosti disponuje 48 stíhačkami F-16, nie všetky z nich sú však bojaschopné. "Počet stíhačiek F-16, ktoré má Poľsko momentálne k dispozícii, nie je nateraz dostatočný na to, aby sme ich poslali na Ukrajinu, preto v tejto záležitosti nie sú žiadne očakávania," povedal Morawiecki na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku.

Zdroj: SITA/AP Photo/Olivier Matthys, File

Premiér dodal, že Varšava už poslala Ukrajine svoje bojové lietadlá MiG, ktoré označil za "dobré lietadlá a stíhačky". Zároveň uviedol, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj mu poďakoval za to, že sa Poľsko podieľa na tvorbe koalície krajín ochotných poskytnúť Ukrajine stíhačky. Morawiecki tiež ozrejmil, že Varšava nemôže Ukrajine poskytnúť systém protivzdušnej obrany Patriot, pretože ich nemá dostatok. Apeloval však na ostatných zúčastnených summitu, aby niektoré zo svojich Patriotov Kyjevu ponúkli.

"Musím povedať, že išlo o konštruktívne a dobré stretnutie... Ministri niektorých krajín, ktoré majú systémy Patriot k dispozícii, sľúbili, že ich pošlú na Ukrajinu," vyhlásil Morawiecki. Európske politické spoločenstvo je zoskupenie 47 krajín, členov EÚ aj štátov mimo Únie. Vzniklo z iniciatívy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Prvý summit EPC sa uskutočnil vlani v októbri v Prahe, najbližší bude v októbri 2023 v španielskej Granade.

Švajčiarskí poslanci odmietli povoliť transfer zbraní na Ukrajinu

Dolná komora švajčiarskeho parlamentu zahlasovala vo štvrtok proti návrhu zákona, ktorý by výslovne povolil transfer zbraní švajčiarskej výroby na Ukrajinu. Iniciatívu podporilo 75 poslancov, no proti sa ich vyslovilo 98. Jean-Luc Addor z populistickej, pravicovej a najväčšej parlamentnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP) povedal, že "prijatie tejto iniciatívy by znamenalo zaujať stanovisko k jednému z protagonistov (konfliktu), o čom značí aj samotný názov ("Lex Ukrajina")". Legislatíva by preto podľa jeho slov porušovala vojenskú neutralitu Švajčiarska, čo je postoj, ktorý táto krajina dlhodobo zastáva.

O neutralite Švajčiarka sa horlivo diskutuje už od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára, konštatuje AFP. Bern síce nasledoval kroky EÚ a uvalil sankcie na Moskvu, v otázke vojenskej neutrality však zatiaľ takú flexibilitu nepreukázal.Napriek tlaku zo strany Kyjeva a jeho spojencov dosiaľ Švajčiarsko odmietalo povoliť krajinám, ktoré vlastnia zbrane švajčiarskej výroby, ich reexport na Ukrajinu.

Diskutovali o vývoze vojenského materiálu

Doteraz zamietlo takéto žiadosti Nemecku, Španielsku aj Dánsku, a to s odvolaním sa na svoj zákon o vojenskom materiáli, ktorý zakazuje reexport švajčiarskych zbraní a iného vojenského vybavenia do krajiny zapojenej do ozbrojeného konfliktu. Švajčiarsky prezident Alain Berset sa vo štvrtok stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na summite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v Moldavsku. Diskutovali aj o vývoze vojenského materiálu.

Berset na Twitteri stretnutie so Zelenským označil za produktívne. Podľa jeho slov sa rozprávali o situácii na Ukrajine, švajčiarskej humanitárnej pomoci či obnove krajiny. Švajčiarske médiá informovali, že stretnutie trvalo približne 25 minút. Dvojica diskutovala aj o postoji Bernu k reexportu zbraní, uviedol Berset pre štátnu televíziu RTS. "Verím, že Ukrajinci veľmi dobre chápu pozíciu a úlohu Švajčiarska," povedal Berset a dodal, že je pripravený kedykoľvek vycestovať na Ukrajinu. Najdôležitejšie je byť podľa jeho slov jednotnými a netolerovať, čo sa deje na východe Ukrajiny. Dodal, že Švajčiarsko od začiatku invázie ukázalo, že mu nie je ľahostajné, čo sa deje a je pevne odhodlané stáť po boku Ukrajiny.