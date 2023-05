Prezident Biden a McCarthy sa dohodli na zvýšení dlhového stropu USA

Galéria fotiek (1) Joe Biden

Zdroj: SITA (Jonathan Ernst/Pool Photo via AP)

WASHINGTON - Prezident Spojených štátov Joe Biden a republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy v noci na nedeľu dosiahli dohodu o zvýšení dlhového stropu USA. Ak by sa nedohodli, Spojeným štátom hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platobnej neschopnosti. Dohodu musí ešte schváliť Kongres. TASR správu prevzala z agentúry DPA.