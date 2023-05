Aktivisti z Ugandy žiadajú sankcie pre porušovateľov ľudských práv: Zákon proti LGBTQ odsúdil aj Biden

Jeho podpísaním sa Museveni vzoprel varovaniam, že schválenie kritizovaného zákona proti homosexualite by mohlo narušiť vzťahy medzi Kampalou a kľúčovými zahraničnými partnermi a darcami pomoci vrátane Washingtonu. Museveniho krok vyvolal výzvy na tvrdú reakciu zo strany diplomatických a finančných podporovateľov Ugandy.

"Toto je kľúčový čas, aby zainteresované strany, ako napríklad USA a EÚ, pritvrdili v sankciách voči Ugande, ktorá sa podieľa na porušovaní ľudských práv," uviedla koalícia ugandských aktivistických skupín vo svojom vyhlásení zverejnenom v pondelok neskoro večer.

Zmarenie šírenia povedomia o AIDS

Clare Byarugabaová z organizácie Chapter Four Uganda, jednej zo skupín, ktoré žiadajú sankcie, upozornila, že prijatý zákon môže napríklad aj odradiť LGBTQ ľudí od toho, aby vyhľadali pomoc pri podozrení na nákazu vírusom HIV, čo by zmarilo boj proti šíreniu AIDS v Ugande.

Novým zákonom prijatým v Ugande je "veľmi znepokojený" aj generálny tajomník OSN António Guterres, ktorý v utorok uviedol, že "nikto by nemal byť trestaný, väznený, kriminalizovaný za to, koho miluje". Guterresov hovorca Stephane Dujarric naznačil, že niektoré činnosti OSN v Ugande by mohli byť kvôli zákonu zastavené.

Tragické porušenie ľudský práv

Americký prezident Joe Biden v pondelok na margo zákona prijatého v Ugande vyhlásil, že ide o "tragické porušenie všeobecných ľudských práv" a pohrozil obmedzením pomoci a investícií, ak zákon nebude stiahnutý. Administratíva USA podľa Bidena zváži aj sankcie voči Ugande a obmedzenie vstupu do Spojených štátov pre osoby, ktoré sa tam podieľajú na porušovaní ľudských práv alebo korupcii.

Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell vo svojej reakcii zdôraznil, že ugandská vláda je povinná dodržiavať práva všetkých svojich občanov a "ak tak neurobí, naruší to vzťahy s medzinárodnými partnermi".