Bizarný rozhovor Sorosa, Hitlera a Muska: Donald Trump začal kampaň proti svojmu rivalovi! Nakopem ti zadok, odkázal mu

Kandidatúru na prezidenta Spojených štátov amerických zatiaľ už oznámili súčasný prezident Joe Biden a jeho predchodca Donald Trump. Tento týždeň sa k nim pridal Ron DeSantis, republikánsky guvernér štátu Florida. Svoju kandidatúru oznámil v priamom prenose na Twitteri počas rozhovoru s vlastníkom spoločnosti Elonom Muskom. Udalosť síce sprevádzali technické problémy, ale zápas medzi Trumpom a DeSantisom sa oficiálne začal.

Trump na sociálnej sieti Truth Social a Instagrame zverejnil video vyrobené umelou inteligenciou. Video má satirizovať DeSantisovo oznámenie na sociálnej sieti, píše Forbes. Tentokrát sa do fiktívneho rozhovoru okrem DeSantinsa a Muska zapojili aj George Soros, Adolf Hitler, predstaviteľ FBI, diabol či Dick Cheney, viceprezident USA a Klaus Schwab, zakladateľ Svetového ekonomického fóra. "Ahoj všetci, vitajte na našom Ron DeSantis Twitter Spaces," hovorí Muskov hlas. "Ahoj? Funguje môj mikrofón správne?" zaznie Sorosov hlas. "Všetci buďte ticho, aby som to mohol oznámiť, dobre?“ počuť hlas DeSantisa. "Mohli by ste už, prosím, držať hubu? Kandidujem za po***tého prezidenta, dobre?" dodáva.

Video má Trumpovho voliča pobaviť. V rozhovore zaznie aj predstaviteľ FBI, ktorý sa zúčastnených pýta, ako odstrániť Trumpa. Následne ho Musk upozorní, že ide o verejný rozhovor, na čo predstaviteľ zanadáva a odpojí sa. Na záver hovoru sa prihovára Trumpov hlas. "Skutočný prezident povie pár slov. Do čerta, veľmi skoro ti nakopem zadok. Hitler, ty si už mŕtvy. Dick Cheney, ty znieš, že sa pridáš k Hitlerovi veľmi skoro," hovorí a pokračuje: "Klaus Schwab a George Soros, vaše zadky pošlem do väzenia. A Ron DeSanctimonious môže pobozkať môj veľký krásny prezidentský zadok v roku 2024. Trump 2024 bejby, poďme!"

K videu reálny Trump nič nenapísal. V komentároch získal priazeň aj kritiku. Video pochádza z platformy Patreon od Trumpovho podporovateľa. Trumpova čerstvo zverejnená paródia na Twitter Spaces prichádza v čase, keď politici na celom svete pomaly začínajú používať AI na to, aby slúžili svojim cieľom, píše Insider. Republikánsky národný výbor zverejnil v apríli reklamu útočiacu na Bidena pomocou obrázkov vygenerovaných AI.