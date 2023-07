Trump tvrdí, že pozná riešenie, ako ukončiť vojnu na Ukrajine: Je to jednoduché, stačí povedať TOTO Putinovi!

NEW YORK – Bývalý americký prezident upresnil svoje tvrdenie, že rusko-ukrajinský konflikt a vojnu možno ukončiť “v priebehu 24 hodín”. Zároveň však v rámci predvolebnej kampane nezabudol skritizovať aktuálneho prezidenta Joea Bidena, že nie je schopný uzavrieť dohodu so svetovými lídrami.

V rozhovore “Sunday Morning Future” pre americkú televíznu stanicu Fox News Trump priznal, že Putina pozná lepšie ako ukrajinského prezidenta. “Mal som s oboma dobré vzťahy. Zelenskému by som povedal, že to takto už daľej nejde a musia sa dohodnúť a Putinovi by som povedal, že pokiaľ neuzavriete dohodu, dostane Ukrajina ešte viac zbraní ako tomu bolo kedykoľvek predtým,” vysvetlil Trump.

Nezabudol dodať, že táto dohoda by bola na stole za jeden deň. Aktuálneho amerického prezidenta Joea Bidena skritizoval, že nevie s nimi vyjednávať. “Sú to múdri ľudia, vrátane Emmanuela Macrona z Francúzska. Mohol by som prejsť celý zoznam ľudí, vrátane Putina,” pokračoval Trump. “Sú ostrí, tvrdí a zlí. Sú zlí a na vrchole svojej hry. A my tu máme muža, ktorý nevie, čo sa deje,” povedal na margo Bidena a dodal, že aktuálne prechádzajú “najnebezpečnejším obdobím v histórii ich krajiny.”

Trump describes how he could solve Russia-Ukraine conflict in 24 hours https://t.co/6q0EeBuysE — Fox News (@FoxNews) July 16, 2023

Prvýkrát sa odvážil o tomto pláne povedať Trump už v marci tohto roka. Neskôr svoje tvrdenie niekoľkokrát zopakoval a teraz ho verejnosti aj vysvetlil. Prezident Zelenskyj na jeho slová reagoval veľmi stručne a jasne. Slovám exprezidenta vraj “nerozumie” a pokiaľ ide o ukončenie vojny, to by bolo možné aj za kratší čas, “za päť minút”, ak by Ukrajina dobrovoľne odovzdala svoje okupované územia Rusku. "S tým ale Kyjev nesúhlasí", dodal Zelenskyj.