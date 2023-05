Ohrozuje nás nové, vysoko nákazlivé plesňové ochorenie: Odborníci varujú pred hororovou infekciou! Opísali príznaky

Je to naozaj desivé zistenie! Po potvrdení, že u dvoch žien vo veku 28 a 47 rokov sa objavilo vysoko nákazlivého plesňového ochorenia, lekár varoval, že "svet nie je pripravený na to, čo príde". Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC), čo je agentúra amerického ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb, nedávno oznámilo, že u viacerých pacientov sa objavili prvé prípady kožného ochorenia odolného voči liekom, známeho aj ako tinea. Poučení z koronavírusovej epidémie si musíme byť vedomí toho, že je len otázkou času, kedy sa môže objaviť v ďalších krajinách.

Hrozí nová mega pandémia?

Hrozí nám v najhoršom prípade nová megapandémia? Obe ženy mali kožné zmeny na krku, zadku, stehnách a bruchu - príznaky sa našli aj u ich rodinných príslušníkov, uvádza britský "Mirror". David Denning, profesor infekčných chorôb na Univerzite v Manchestri, uviedol, že infekcia sa šíri do mnohých krajín: "Kožné infekcie sa prenášajú z jednej osoby na druhú v školách, domácnostiach a prostredníctvom intímneho kontaktu. Táto huba odolná voči terbinafínu je novým druhom nazývaným Trichophyton indotineae." Prvýkrát bol objavený v Indii a rozšíril sa do Kanady, Nemecka a teraz aj do USA.

Pacienti mali tieto príznaky

28-ročná infikovaná si prvýkrát všimla vyrážky na svojom tele v lete 2021 a o niekoľko mesiacov sa poradila s lekárom po tom, čo sa jej na celom tele objavili veľké šupinaté vyrážky. Dermatológ jej diagnostikoval tineu a v januári 2022 predpísal antimikrobiálnu liečbu. Podľa lekárov to však neprinieslo žiadne zlepšenie. Žena potom dostávala štyri týždne liečbu antifungálnym liekom itrakonazolom, ktorý nakoniec vyrážku vyliečil. Pacientka nebola v zahraničí. Úrady preto predpokladajú, že nákaza bola rozšírená iba lokálne v USA.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Medzitým, na ceste do Bangladéša, sa u druhej pacientky objavila silná vyrážka. Po návrate do USA sa síce natierala krémami na zmiernenie, no zlepšenie to neprinieslo. Nakoniec, koncom roka 2022, musela navštíviť kliniku trikrát po tom, čo sa jej vyrážka rozšírila. Dermatológovia jej nakoniec dali dva štvortýždňové lieky, ktoré znížili vyrážku o 80 percent. Podľa CDC mala 47-ročná žena tiež rozšírenú, šupinatú prstencovú vyrážku na stehnách a zadku. Kmeň plesne bol testovaný odborníkmi a nakoniec bol identifikovaný ako Trichophyton indotineae.

V súčasnosti neexistuje žiadna príprava na epidémiu kožných infekcií

Profesor Denning pokračoval, že kým sa neobjavil nový druh plesne, lekári úspešne liečili infekcie. Najpravdepodobnejším vysvetlením vzniku tohto nového druhu plesne je rozšírené používanie lokálneho terbinafínu (krém a masť) v Indii, ktorý úplne nepokrýva infikovanú oblasť ani nepreniká hlboko do kože, čo umožňuje únik rezistentných variantov. Denning poukázal na to, že svet ešte nie je pripravený na epidémiu kožných infekcií, ktorá sa rozvinie v dôsledku vyšších teplôt spôsobených klimatickými zmenami a rezistentným liekom.