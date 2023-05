Prevratný objav vedcov: Unikátne mikroorganizmy by mohli zachrániť planétu! Vyriešiť by mohli celosvetový problém

Vedci hľadajú už desiatky rokov riešenie, ktoré by pomohlo vyriešiť celosvetový problém s plastom. V minulosti sa im už podarilo nájsť niekoľko druhov mikroorganizmov, ktoré by sa týmito plastami mohli živiť, no zároveň zistili, že aby boli schopné požierať plast, potrebujú vyššiu teplotu ovzdušia a to až nad tridsať stupňov Celzia. Zvyšovanie teploty ovzdušia však nie je uhlíkovo neutrálne a celý proces by tak bol zbytočne drahý.

Riešením by sa tak mohol stať najnovší objav a štúdia švajčiarskych vedcov, informovala ČT24. Baktérie, ktoré objavili prežijú v nižších teplotách, dokonca vo vysokých nadmorských výškach v Alpách vo Švajčiarsku a v polárnych oblastiach. „Dokázali sme, že nové mikrobiálné druhy nájdené v alpských a arktických pôdach dokázali rozložiť biologicky rozložiteľné plasty už pri teplote pätnásť stupňov Celzia,“ uviedol hlavní autor štúdie Joel Rüthi. „Tieto organizmy by mohli prispieť k zníženiu dopadu ľudstva na životné prostredie, pretože dokážu pomocou svojich enzýmov recyklovať plasty,“ dodal.

Odobrané vzorky devätnástich kmeňov baktérii a pätnástich kmeňov húb a ich schopnosť rozložiť sterilné vzorky biologicky nerozložiteľného polyetylénu (PE) ale aj biologicky rozložiteľného polyesteru a polyuretánu (PUR) testovali vedci v spomínanej štúdii. Zistili, že zatiaľ čo baktérie polyetylén neboli schopné rozložiť, polyuretán a zmes plastov dokázali rozložiť. Dva druhy húb z rodu Noedevriesia a Lachnellula dokázali rozložiť všetky testované plasty okrem polyetylénu. Podľa vedcov je táto schopnosť možná vďaka podobnému chemickému zloženiu rastlinných a plastových molekúl. Tím vedcov plánuje do budúcna sledovať optimálnu teplotu na prácu mikroorganizmov, ale aj identifikovať enzýmy jednodlivých baktérií, ktoré rozkladajú plasty vrátane optimalizácie procesu pre získanie väčšieho množstva proteínov.