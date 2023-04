PRIESKUM Viac ako polovica Britov nechce korunováciu platenú z peňazí štátu

LONDÝN- Viac ako polovica britského obyvateľstva si nepraje, aby bola blížiaca sa korunovácia kráľa Karola III. financovaná z peňazí daňových poplatníkov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý v utorok zverejnila organizácia YouGov. Informovala o tom agentúra AFP.

Podľa prieskumu, do ktorého sa zapojilo viac ako 4200 osôb, si až 51 percent respondentov myslí, že májovú korunováciu Karola III. a jeho manželky Kamily by nemal platiť štát. Takmer tretina opýtaných so štátom financovanou korunováciou súhlasí a zvyšných 18 percent odpovedalo "neviem". YouGov prieskum uskutočnila v čase, keď v Británii stúpajú životné náklady a mnohí zamestnanci a odbory organizujú rozsiahle štrajky, pripomína AFP.

Korunovácia sa bude konať 6. mája

Britská vláda zatiaľ nezverejnila rozpočet plánovanej korunovácie, ktorá sa bude konať 6. mája v londýnskom Westminsterskom opátstve. V rámci korunovačného víkendu sa v nedeľu 7. mája uskutoční na hrade Windsor i koncert, na ktorom sa predstavia spevácke zbory, skupina Take That, speváčka Katy Perry či spevák Lionel Richie.

Agentúra AFP uvádza, že predpokladaná cena korunovácie sa pravdepodobne vyšplhá na niekoľko desiatok miliónov britských libier. Briti tiež budú mať v pondelok 8. mája po korunovačnom víkende štátny sviatok, čo náklady na túto slávnostnú udalosť len zvýši. Korunovácia panovníkovej matky – zosnulej kráľovnej Alžbety II. – stála v roku 1953 912.000 libier, čo by v súčasnosti bolo až 20,5 milióna libier (viac ako 23 miliónov eur), pripomína AFP.