Predvolebný boj vyostruje ďalší PRIESKUM: Bitka o prvé miesto a potupa pre Hegerových Demokratov

BRATISLAVA - Voľby by v marci a začiatkom apríla vyhral Smer-SD s podporou 16,2 percenta. Nasledovala by strana Hlas-SD s podporou 15,8 percenta a Progresívne Slovensko (PS) s 9,7 percenta. Vyplýva to z volebného modelu agentúry Median SK.

archívne video

Do parlamentu by sa dostalo aj hnutie Sme rodina s podporou 9,5 percenta voličov. Strana SaS by získala 7,9 percenta, hnutie OĽaNO 7,5 percenta, KDH 7,4 percenta a Republika 5,8 percenta hlasov.

Galéria fotiek (3) Vysýpanie volebných urien s hlasovacími lístkami a sčítavanie hlasov po ukončení volieb do Národnej rady SR 2020.

Zdroj: SITA/Ivan Kopčáni

Pred bránami parlamentu by skončili Kotlebovci, Aliancia či Hegerovi Demokrati

Pred bránami parlamentu by skončila ĽSNS (3,9 percenta), Aliancia (3,4 percenta), Demokrati (3,3 percenta), Za ľudí (3 percentá), SNS (1,9 percenta), Dobrá voľba (1,6 percenta) a iné strany (3,1 percenta).

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky - Vlado Anjel

Ochotu zúčastniť sa na hypotetických parlamentných voľbách deklarovalo 61 percent opýtaných, sedem percent respondentov zase uviedlo, že sa skôr neplánuje zúčastniť, a tretina dospelej populácie celkom odmietla účasť na voľbách.