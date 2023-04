Do Európy prišiel na gumenom člne: Utečenec zo Sýrie prepisuje históriu, teraz je starostom v nemeckej obci

Ryyan Alshebl (29) opustil svoje rodné mesto As Suwayda v roku 2015. Bol jedným z 10,6 milióna utečencov, ktorí utiekli z rodnej Sýrie pred vojnou. Vo voľbách kandidoval ako nezávislý kandidát a v obci Ostelsheim získal 55,41% hlasov, s ktorými porazil svojich dvoch nemeckých protikandidátov.

Miestni obyvatelia ho v kampani podporovali a jeho víťazstvo uvítali. Pre nemeckú verejnoprávnu televíziu ZDF povedal novoznovelý starosta, že obec Ostelsheim vyslala jednoznačný signál o svojej veľkorysosti a kozmopolitizme. „To nie je niečo, čo možno považovať za samozrejmosť v konzervatívnej vidieckej oblasti,“ dodal.

Združenie miest a obcí Bádensko-Württemberska uviedlo, že Alshelb sa stal prvým mužom so sýrskymi koreňmi, ktorý sa uchádzal o post starostu a získal ho. Minister pre integráciu v Nemecku Manne Lucha je zo správy nadšený, a uviedol, že „by bol veľmi rád, keby voľby Ryyana Alshebla povzbudili viac ľudí s migračnou minulosťou, aby sa uchádzali o politickú funkciu.“

Alshebl pochádza z rodiny učiteľky a poľnohospodárskeho inžiniera. Jeho život bol do jeho 20 rokov bezproblémový. Až do momentu kedy v Sýrii začala vojna, ktorá prinútila milióny ľudí opustiť svoje domovy. Alshebl opustil krajinu a z Turecka na grécky ostrov Lesbos sa plavil na gumovom člne. Vďaka politike otvorených dverí pre 1,2 milióna utečencov v Nemecku v roku 2015 získal azyl. Ako sám hovorí, neostávalo mu nič iné, iba sa pozbierať a postaviť na vlastné nohy. Zamestnal sa v správe radnice v susednej obci a z týchto skúseností plánuje čerpať aj do budúcna. Ako jednu z prvých priorít má digitalizáciu služieb verejnej správy, flexibilnejšiu starostlivosť o deti alebo ako člen strany Zelených ochranu klímy. Jeho kampaň a kandidatúra sa však stretla aj s vlnou nevôle, najmä u krajne pravicových voličov, no sám hodnotí svoju kandidatúru spätne hodnotí ako „prevažne pozitívnu“.