Výbuch továrne prežila len úplným zázrakom: Žena by vraj zhorela zaživa, ak by nespadla do kade s čokoládou!

Galéria fotiek (1) Žena prežila výbuch a následný požiar v továrni len úplným zázrakom.

Zdroj: ABC/Associated Press

PHILADELPHIA - Minulý týždeň celú Philadelphiu zalarmoval veľký požiar a následný výbuch v továrni na čokoládu spoločnosti R.M. Palmer Co. Mesto, policajné, záchranné a hasičské zložky boli na nohách. Bezprostrednú katastrofu nedokázalo prežiť sedem nájdených (už nebohých) pracovníkov továrne, no jedna zo žien prežila len úplným zázrakom. Aspoň to tvrdí Patricia Borgesová, ktorá v zariadení pracovala. Tvrdí, že ju pred smrťou zachránil len zázrak - náhodný pád do kade s čokoládou.