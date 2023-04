Tragédia v známom tuneli v Monaku: Auto po zrážke zachvátili plamene, nehoda si vyžiadala tri obete

Do steny tunela v centre mesta narazilo auto, ktoré sa následne vznietilo. Dym prenikol do susedných obytných budov, čo si vyžiadalo evakuáciu niekoľkých ľudí. Dvaja obyvatelia sa nadýchali dymu a boli prevezení do nemocnice. Kým na miesto nehody prišli záchranári a hasiči, osoby v aute už nevykazovali známky života. Monackí predstavitelia upozornili, že tunel nateraz zostáva uzatvorený. Polícia tiež uviedla, že okolnosti nehody budú predmetom vyšetrovania. Tunel Ľudovíta II. (Louisa II.), kde sa nehoda odohrala, je zároveň súčasťou okruhu automobilových pretekov Formula 1.

MONACO : Au moins trois morts après un violent accident de voiture dans le tunnel Louis-II à #Monaco. Dix personnes incommodées par les fumées ont été prises en charge par les secours (Monaco-Matin). pic.twitter.com/SBpC7VaKHv — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 1, 2023