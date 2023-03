Štrajk paralyzoval vlakovú, leteckú, lodnú i MHD: Spojenie medzi Nemeckom a Českom je ohrozené

Odbory varovali, že cestujúci v krajine majú počítať s výrazným meškaním spojov a narušením dopravy vo všetkých štrajkom zasiahnutých oblastiach po celej krajine. Plánovaný štrajk sa podľa Združenia nemeckých letísk (ADV) dotkne približne 380.000 leteckých pasažierov.

Archívne video: Dopravný podnik mesta Košice vyhlásil ostrý štrajk



Množstvo zamestnancov dochádzajúcich do práce verejnou dopravou sa v pondelok rozhodlo cestovať autom, čo viedlo k zápcham a meškaniam na cestách. Tí, ktorí mohli, pracovali radšej z domu. Ohlásený štrajk spôsobil problémy v doprave už v nedeľu, keď sa mnohí cestujúci snažili dostať do svojich destinácií o deň skôr, píše AP. "Milióny cestujúcich, ktorí sú závislí na autobusoch a vlakoch, trpia v dôsledku tohto rozsiahleho, prehnaného štrajku," citovala agentúra DPA nemecké železnice Deutsche Bahn (DB), ktoré prostredníctvom svojho hovorcu upozornili, že "nie každý má možnosť pracovať na diaľku".

Štrajkujú v šestnástich spolkových krajinách

Štrajk, ktorý zvolali dva hlavné odborové zväzy v Nemecku, Verdi a EVG, sa začal v pondelok po polnoci v siedmich zo 16 nemeckých spolkových krajín. Odbory Verdi zastupujú približne 2,5 milióna zamestnancov verejného sektora, zatiaľ čo EVG reprezentujú pracovníkov železníc a autobusových spoločností. Verdi žiadajú 10,5-percentný nárast mesačných platov. Zamestnávatelia ponúkli zatiaľ len nárast o päť percent v dvoch fázach plus jednorazový príspevok vo výške 2500 eur. EVG požaduje 12-percentný rast miezd. Prepravca DB ponúkol takisto dvojfázové zvyšovanie v rozsahu piatich percent a jednorazovú platbu. Nemecko čelí rovnako ako iné krajiny vysokej inflácii v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, ktorá spôsobila rast cien potravín a energií.

Štrajk ochromil vlakové spoje medzi Nemeckom a Českom

Osobnú železničnú dopravu medzi Českou republikou a Nemeckom v pondelok kompletne ochromil rozsiahly 24-hodinový štrajk, ktorý vyhlásili nemecké odbory, informovala agentúra DPA.

Cezhraničné diaľkové a regionálne vlaky smerujúce do Nemecka a späť premávajú v dôsledku štrajku len na úsekoch v rámci ČR, uviedla česká štátna železničná spoločnosť České dráhy (ČD). Napríklad vlaky Eurocity medzi Prahou a Berlínom premávali len z Prahy do Děčína, kým spoje z českej metropoly do Mníchova končili v Domažliciach. Rýchliky z Chebu do Norimbergu boli zrušené bez náhrady.

České železnice ako gesto dobrej vôle ponúkli výmenu, respektíve zmenu rezervácie už zakúpených cestovných lístkov, píše DPA. Očakáva sa, že v utorok sa cezhraničná železničná doprava obnoví bez obmedzení.