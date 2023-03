Fritzl roky väznil svoju dcéru a splodil s ňou deti: Teraz napísal škandálnu knihu! Týmto sa v nej pochválil

Pred 15 rokmi vyvolal Josef Fritzl hrôzu po celom svete: viac ako 24 rokov držal svoju vlastnú dcéru v zajatí v pivnici pod svojím domom v Amstettene v Dolnom Rakúsku. Brutálne ju týral a splodil s ňou sedem detí. Teraz "monštrum z Amstettenu" napísal knihu spolu s právničkou Astrid Wagnerovou. Informovala o tom kriminálna reportérka Martina Preweinová v denníku Kronen Zeitung.

Dielo sa má volať „Priepasti Josefa F.“ („Die Abgründe des Josef F.“) a pravdepodobne ho inicioval Fritzl, ktorý bol odsúdený na doživotie. Kniha má reflektovať páchateľov zmätený myšlienkový svet a zároveň zosmiešňovať jeho obete. "V skutočnosti som dobrý človek," píše Fritzl. O to nepochopiteľnejšie pre neho bolo, že jeho manželka s ním prerušila kontakt.

Galéria fotiek (3) V tejto pivnici väznil Fritzl svoju dcéru.

Zdroj: profimedia.sk

Fritzl sa chváli sexuálnymi aférami

Fritzl o sebe zrejme hovorí, že je „zodpovedný rodinne založený muž" s „obrovskými pracovnými úspechmi". Jeho aura má na ženy zvláštny vplyv. Chváli sa, že na služobných cestách mal „desiatky sexuálnych aférok", z ktorých dokonca vznikli deti.

„Mám deti s niekoľkými indickými ženami,“ hovorí. Obzvlášť hrdý je na dnes už dospelého syna. Muž bol počatý počas aféry s Ghančankou. „Dnes je z neho uznávaný právnik,“ cituje Kronen Zeitung z diela.

Pokiaľ ide o jeho zatknutie v roku 2008, Fritzl sa mal ponoriť do sebaľútosti. „Bol som úplne sám so svojimi myšlienkami. Nebol nikto, komu by som sa mohol zdôveriť."

„Stovky listov“ od zamilovaných žien

Napriek svojim zverstvám Fritzl povedal, že dostáva „stovky listov, predovšetkým od žien, ktoré sú do mňa zamilované.“ Zasvätenci z justície túto informáciu údajne potvrdili denníku Kronen Zeitung.

Podľa názoru 87-ročného muža by mal byť čo najskôr preradený z do bežnej väzby. Mohol by tak požiadať justíciu o prepustenie z väzenia. Koniec koncov, chcel „stráviť posledné roky svojho života na slobode“. Ak by k tomu došlo, pravdepodobne by sa rád presťahoval späť do Amstettenu.