Únos školáčky (11) šokoval celé USA: Hororové detaily zajatia, v ktorom ju držali 18 rokov

Dugardová musela žiť dlhé roky v zajatí izolovaná od okolitého sveta. Nemala možnosť chodiť do školy ani navštíviť lekára. Únoscovia, ktorí sa jej zmocnili v meste South Lake Tahoe, ju zadržiavali v chatrčiach a stanoch na záhrade svojho domu. V júni 2011 boli manželia Garridovci odsúdení. V tom čase 60-ročný Phillip za únos a znásilnenie dostal doživotie, podmienečne prepustený by čisto teoreticky mohol byť najskôr o 431 rokov. Jeho manželka (55), zo súdu odišla tiež s doživotným trestom, pričom von na podmienku by sa mohla dostať o 36 rokov.

Objaveniu Jaycee Lee predchádzala výprava Garrida s dcérami na Univerzitu v Berkeley za účelom rozdávať letáky. Správanie muža však vzbudilo podozrenie u policajta, ktorý preveril jeho totožnosť a následne na neho upozornil svojich kolegov. Garrido sa potom hlásil na policajnej stanici, kde sa objavil s obomi dievčatami a manželkou. Prišla s nimi aj žena, ktorú identifikovali ako Allissu. Neskôr sa ale ukázalo, že to bola Dugardová.

Za svoje utrpenie dostala v roku 2009 od štátu Kalifornia odškodnenie vo výške dvadsať miliónov dolárov (16,4 milióna eur). Napísala pamäte nazvané A Stolen Life (Ukradnutý život), v ktorých opisuje, ako žila a čo cítila predtým, než ju našli.

Prípad pripomenul únos Rakúšanky Nataschy Kampuschovej, ktorú ako desaťročnú v roku 1998 uniesol psychicky narušený Wolfgang Priklopil a osem rokov ju držal v pivnici v dolnorakúskom Strasshofe. V auguste 2006 sa jej vlastnými silami podarilo utiecť, Priklopil krátko nato spáchal samovraždu. Ďalší Rakúšan Josef Fritzl držal svoju dcéru v zajatí 23 rokov od roku 1984. V priestoroch bez denného svetla a čerstvého vzduchu ju pravidelne znásilňoval a splodil s ňou sedem detí.