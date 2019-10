Tajomná farma v Holandsku: Objavili sa fakty o ďalších deťoch, polícia však tápe, či išlo o väzenie

V priebehu vyšetrovania prípadu izolovanej rodiny prehovorila bývalá susedka. Žena menom Sandra Soerová tvrdí, že bola až do roku 2005 susedkou rodiny v holandskom meste Hasselt. Josef B. vtedy býval vo vedľajšom dome a mal veľmi blízky vzťah s tou rodinou. „Medzi ich domami boli dokonca dvere, takže nemuseli prechádzať cez prednú bránu,“ povedala Soerová. To je v rozpore s mediálnymi správami, podľa ktorých sa mal Rakúšan presťahovať do Holandska len pred deviatimi rokmi. Po tom, čo 25-ročný syn požiadal o pomoc v kaviarni, zistilo sa, že rodina v posledných rokoch žila v uzavretom priestore. Sandra Soerová sa domnieva, že Jan nie je najstarším dieťaťom, ako sa predtým myslelo. V Hasselte sa Soerovej dcéra Jo-Ellen niekoľkokrát hrala s najstaršou dcérou tej rodiny. „Dcéra, ktorá sa hrávala s mojou dcérou, by teraz mala mať asi 29 rokov - a ešte tam bol ďalší chlapec.“ Predpokladá, že tieto deti sa medzitým od rodiny odlúčili.



Dve domové prehliadky

Suseda Soerová opisuje 58-ročného Josefa B. ako „symbol Ježiša“:Že Rakúšan mal byť kľúčovou postavou rodiny, Soerová nemôže zo svojich pozorovaní v minulosti potvrdiť:Otec žil na farme s rodinou, ale po infarkte bol pripútaný na lôžko a starali sa oňho.hovorí bývalá suseda.Matka pravdepodobne zomrela už v roku 2004, odvtedy sa deti starali o otca.

Holandská polícia vykonala dve domové prehliadky v dedine Zwartsluis, kde rodina žila od roku 2005 do roku 2010. Polícia zatiaľ nechce zverejniť žiadne ďalšie informácie o dvoch domových prehliadkach v Zwartsluis, ako uviedla na svojom twitterovom účte. Holandské regionálne noviny De Stentor informovali, že domové prehliadky sa uskutočnili v stredu popoludní - jedna v budove, v ktorej bola pred desiatimi rokmi umiestnená hračkárska predajňa. Podnik viedol otec rodiny, ktorý bol neskôr v Ruinewolde pripútaný na lôžko. Budova je už nejaký čas na predaj, predajcami sú spomínaný otec a Rakúšan Josef B. O druhej domovej prehliadke, ktorú nahlásila polícia v Drenthe, však nie sú známe podrobnosti.

Terajšia suseda pani Claudia býva podľa rakúskeho denníka Kurier.at v blízkosti tajomnej farmy. Každý deň sa s tým človekom stretla. Deväť rokov chodil denne na farmu, robil drobné opravy a často opúšťal farmu až neskoro večer, keď všetko dobre pozamykal. Niekoľkokrát sa pokúsila skontaktovať s „Rakúšanom Josefom“, ale neuspela. „Vždy si od nás držal pár metrov odstup. V istom okamihu človek teda len mávne rukou a vzdá sa,“ uvádza Claudia. Ani nevie, či Rakúšan hovorí dobre po holandsky. Claudia už 12 rokov žije na farme v susedstve tej, kde v pondelok polícia našla šesť ľudí (vrátane piatich mladých ľudí vo veku od 14 do 25 rokov) izolovaných od vonkajšieho sveta. Od tej doby je Rakúšan Josef B. podozrivý z ich pozbavenia osobnej slobody a holandský prokurátor vydal príkaz na zadržanie. Dnes predstúpi pred sudcu.

Farmu teraz obliehajú médiá, istá nemecká televízna stanica ponúka susedke až 2-tisíc eur, ak poskytne rozhovor pred televíznou kamerou. Claudia však zatiaľ odmietla. Za posledných deväť rokov často prechádzala okolo susednej farmy so svojimi psami. Claudia nemohla prehliadnuť štekajúceho psa a Rakúšana vysokého 1,78 m, ktorý sa však vyhýbal akémukoľvek kontaktu. „Nežil na farme, ale prišiel každý deň. Nikdy sme nevideli tie deti. Je tragédia, že sa to tu dialo a že si človek deväť rokov nič nevšimol.“

Claudia je viditeľne šokovaná. Rovnako ako ostatní v malom meste Ruinerwold vzdialenom 90 minút jazdy od Amsterdamu. Všetko tu pôsobí harmonicky a idylicky. Domy z červených tehál so slamenými strechami. Na lúkach sa pasú ovce, kone a kravy. Pred príchodom na farmu musíte prejsť cez malý vodný kanál krytý vysokými stromami a kríkmi. Rodina tu žila bez povšimnutia deväť rokov so zvieratami a hriadkami zeleniny ako sebestačná. Prípad, ktorý na prvý pohľad prekvapivo pripomína prípad Josefa Fritzla v rakúskom Amstettene, sa stáva každým dňom tajomnejším. Aj v policatoch vyvoláva tento prípad mnoho otázok. „Nikdy sme nič také nezažili,“ uviedla hovorkyňa polície Grietje Hartstrová.

Bolo to pre mladých väzenie?