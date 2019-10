Z tohto vás strasie: Satanistický otec splodil s dcérou šesť detí, ani s vnučkou nemal zľutovanie

Muž z Walesu, ktorý nemôže byť menovaný z dôvodu ochrany svojich obetí, bol podľa britského denníka Mirror uznaný vinným z najmenej 36 prípadov znásilnenia. Hlavnou obeťou bola jeho dcéra, dvadsať rokov ju väznil a nútil k pohlavnému styku. Výsledkom bolo najmenej šesť detí. Zatiaľ sa nevie, koľkokrát mladá žena medzi pôrodmi potratila. Netvora tiež uznali vinným zo znásilnenia vlastnej vnučky, jedného zo šiestich detí, ktoré splodil so svojou dcérou, a zo znásilnenia ďalšej z jeho dcér. Walesan poprel 36 znásilnení a tvrdil, že dcéra so sexom súhlasila. On vraj ani nevedel, že dospievajúce dievča je jeho dcéra. Krajský súd vo Swansea Zdroj: FB Swanseaská prokuratúra uviedla, že na manipuláciu so svojimi obeťami použil prvky čarodejníctva a okultizmu vrátane falošného hlasu, ktorý navrával ženám, aby s ním mali sexuálny styk. Keď mal na svoju obranu predložiť dôkazy, uviedol, že jeho sexuálny vzťah s dcérou sa začal, keď mala 14 rokov. Povedal, že ho vtedy začala vydierať svojím vekom a nútiť ho do sexuálneho vzťahu, ktorý on nechcel. Pred súdom vypovedal, že v tom čase nevedel, že tínedžerka je jeho biologická dcéra, ale pripustil, že „všetci ostatní verili, že som (jej otec)“. Zdroj: spuntik.zoznam.sk Porote trvalo štyri hodiny a 23 minút, kým sa uzniesla, že muž je vinný zo všetkých 36 trestných činov. Sudca súdu Swansea Crown Court Paul Thomas povedal porote: „Už 40 rokov mám do činenia s trestnými činmi ako advokát a ako sudca. Toto je však jeden z najhorších prípadov, s ktorými som sa kedy musel vysporiadať. Som na to zvyknutý, ale pre vás ostatných, ktorí ste nútení počúvať o takýchto dôkazoch, to musí byť ťažká skúsenosť. Môžem sa vám len poďakovať za splnenie si vašich povinností.“ Mužovi z juhozápadného Walesu povedal, že ho čakajú roky za mrežami, a dodal: „Nebuďte prekvapený, ak si vypočujete, že vás čaká veľmi dlhý trest odňatia slobody.“ Odporca na to nijako nezareagoval. Následne ho vzali do väzby. O výške trestu sa rozhodne v najbližších dňoch.