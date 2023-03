Desivá prognóza analytika, ktorý predpovedal aj pád Lehman Brothers: Toto nás čaká po vlne krachov bánk

NEW YORK – Krach banky Silicon Valley rozbehol domino efekt, ktorý sa môže prejaviť až za niekoľko rokov. Svoje o tom vie analytik, ktorý pred 15-timi rokmi predpovedal pád Lehman Brothers. Teraz prišiel s ďalšou desivou víziou, ktorá by sa mohla opäť naplniť.

Robert Kiyosaki bol jedným zo zakladateľov spoločnosti Rich Dad Company. Tento investor a analytik sa v minulosti preslávil tým, že predpovedal pád banky Lehman Brothers. Píše o tom Fox Business. Začiatkom tohto týždňa ohlásila krach banka Silicon Valley (SVB) v Kalifornii. Investor z Wall Street predpokladá, že jej krachom sa spustil proces, ktorý privedie na mizinu ďalšiu banku, no tentoraz svetových rozmerov.

"Trh s dlhopismi je obrovský problém. Pred mnohými rokmi (2008) som v podobnej situácii predpovedal pád Lehman Brothers a všetci vieme, ako to nakoniec dopadlo. Teraz je ďalšou bankou na rade Credit Suisse," vyjadril sa Kiyosaki v relácii "Cavuto: Coast to Coast".

Signature Bank

Po domino efekte, ktorý spôsobila SVB, sa o svoje prežitie obáva aj Signature Bank v New Yorku. Banka vyhlásila, že preruší všetky aktivity, aby ochránila svojich spotrebiteľov. Obidve banky mali niečo spoločné, a síce, poskytovali služby s kryptomenami. Signature Bank poskytovala depozitné služby pre digitálne aktíva svojich klientov, no úvery neboli zabezpečené.

Viac a viac peňazí

Analytik z Wall Street ďalej uviedol, ako najväčší problém ekonomiky prinesie USA veľké problémy. Považuje zaň trh s dlhopismi. Podľa Kiyosakiho bude mať dolár čoraz menšiu hodnotu. "Americký dolár práve teraz stráca vo svete svoje prvenstvo. Je to odpad. Práve preto sa bude tlačiť do obehu čoraz viac peňazí. Nemôžu riskovať, že dolár padne a doslova sa utopí," dodal.

"Predpokladám, že Fed (Americká centrána banka) a FDIC (Americký garančný systém) budú znova tlačiť peniaze, čo robí akcie lukratívnejšími. Táto malá strieborná minca je stále najlepšia. Má hodnotu 35 dolárov. Myslím, že každý si môže dovoliť kúpiť aktívum za 35 dolárov. Z banky Credit Suisse mám však obavy," povedal. Kiyosaki odporučil počas hyperinflácie a nestabilného trhu investovať do zlata a striebra.

Spôsobujú to sami

"FED a FDIC signalizujú, že prichádza hyperinflácia. Zlato a striebro budú mať tým pádom čoraz väčšiu hodnotu. Bankovky budú naopak slabnúť. Tieto dve inštitúcie sa budú odvolávať, že do obehu vložia čoraz viac bankoviek, aby zabránili ďalším krachom. Lenže v konečnom dôsledku sú to presne Fed a FDIC, ktoré tento krach spôsobujú," vysvetlil s tým, že keď sa koncom víkendu dozvedel, ako SVB spravovala účty svojich klientov, videl tam istú paralelu s fungovaním Lehman Brothers. "Bola to obrovská nezodpovednosť a Fed to dovolila. Keď navýšili sadzby, v podstate sa len zbavili nevhodných hráčov," uzavrel investor a analytik Robert Kiyosaki.