Švajčiarsko spustilo záchranný plán! Strach z krachu celého bankového sektora: Credit Suisse prevezme UBS

BERN - Najväčšia švajčiarska banka UBS prevezme v záchrannej operácii zhruba za tri miliardy frankov (CHF) svojho dlhoročného rivala Credit Suisse, ktorého problémy začali ohrozovať finančný systém. Banky to v nedeľu uviedli na spoločnej tlačovej konferencii so zástupcami vlády, centrálnej banky a regulačných úradov. UBS za menšieho konkurenta zaplatí svojimi akciami.

Na posilnenie likvidity poskytne švajčiarska centrálna banka až 100 miliárd frankov ako poistku, uviedla v tlačovej správe. Ide o jednu z najväčších transakcií svojho druhu v bankovom sektore za desiatky rokov, ktorá dá dokopy dve najväčšie banky vo Švajčiarsku.

"Prevzatím Credit Suisse bankou UBS sme našli riešenie, ktoré zaistí finančnú stabilitu a ochráni švajčiarsku ekonomiku v tejto výnimočnej situácii," uviedla centrálna banka. Švajčiarsky prezident Alain Berset povedal, že zachrániť Credit Suisse tak, aby prežila bez pomoci inej banky, už kvôli strate dôvery nebolo možné.

"Nekontrolovaný pád Credit Suisse by viedol k nepredstaviteľným následkom pre našu krajinu aj pre medzinárodný finančný systém," povedal švajčiarsky prezident. Podľa ministerstva financií je zvolené riešenie najmenej bolestivé pre Švajčiarsku konfederáciu aj pre jej daňových poplatníkov, než by bol iný variant.

"Vítame dnešné oznámenie, že švajčiarske úrady podporia finančnú stabilitu," uviedli v spoločnom vyhlásení šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell a ministerka financií Janet Yellenová. Snahu podporiť finančnú stabilitu ocenila aj britská centrálna banka. Prezidentka Európskej centrálnej banky (ECB) Christine Lagardeová uviedla, že ECB je pripravená podporiť banky z eurozóny, ale po záchrane Credit Suisse predpokladá, že trhy sa upokoja.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/AP/Michael Buholzer/Keystone

"Súbor našich nástrojov pre menovú politiku je plne vybavený na to, aby finančný systém eurozóny podporil v prípade potreby likviditou a zachoval hladkú transmisiu menovej politiky," uviedla Lagardeová. Banky v eurozóne sú podľa nej dostatočne odolné a dobre kapitálovo vybavené. ECB a Fed krátko nato uviedli, že centrálne banky ekonomicky vyspelých krajín G7 a Švajčiarska sa dohodli na koordinovanej intervencii, aby na devízových trhoch v nadchádzajúcich dňoch uľahčili prístup k dolárom.

UBS uviedla, že je zatiaľ čoskoro špekulovať o tom, koľko ľudí v súvislosti s transakciou príde o prácu. Informované zdroje doteraz uvádzali, že môže v oboch bankách zaniknúť dohromady 9000 až 10.000 pracovných miest. Credit Suisse má okolo 50-tisíc zamestnancov, z toho zhruba 17-tisíc vo Švajčiarsku. UBS má zhruba 74.000 zamestnancov.

Credit Suisse, ktorá vznikla v roku 1856, doplatila na chybné rozhodnutia manažérov v minulosti a tiež na škandály vo svojom investičnom bankovníctve. Väz jej zlomila až kríza dôvery z tohto týždňa, keď klienti začali vo veľkom vyberať vklady. Následné otrasy na finančných trhoch viedli k poklesu cien akcií po celom svete.

Švajčiarske úrady sa snažili predložiť riešenie pre Credit Suisse skôr, ako sa v pondelok ráno začne obchodovať na burzách v Ázii. Existovali obavy, že ak by sa záležitosť nevyriešila ani do tej doby, zavládla by na trhoch nervozita a hlavné akciové indexy by prudko oslabili. To by znamenalo ekonomické straty pre jednotlivcov, firmy aj vlády.

Credit Suisse patrí k najväčším správcom majetku na svete. Služby poskytuje predovšetkým bohatým jednotlivcom a je považovaná za jednu z tridsiatich systémovo dôležitých bánk v globálnej finančnej architektúre. Jej záchranu preto pozorne sledovali aj regulačné orgány v Británii, Nemecku, Spojených štátoch a ďalších veľkých krajinách.

Akcie európskych bánk oslabujú

Akcie európskych bánk na začiatku pondelkového obchodovania prudko oslabujú. Bankový index STOXX 600 stráca zhruba tri percentá a je najnižšie za tri mesiace. Trhy neupokojilo ani nedeľné oznámenie, že švajčiarska banka UBS prevezme rivala Credit Suisse, ktorý sa ocitol v problémoch. Dole zamierili akcie nemeckej Deutsche Bank, britskej Standard Chartered aj francúzskej BNP Paribas.