Polícia vyšetruje podvod s kryptomenami na žene zo Sniny

"Páchateľ, vystupujúci ako finančný poradca, komunikoval so Sninčankou pod zámienkou investovania finančných prostriedkov do obchodu s komoditami a kryptomenami. V období od októbra 2022 do februára 2023 ´poradca´ postupne od ženy vylákal minimálne 3580 eur, ktoré žena na jej určený účet zaslala v štyroch platbách," uvádza polícia. Zároveň upozorňuje, že opatrnosti pri internetovom obchodovaní a s osobami, ktoré ľudia nepoznajú, nikdy nie je dosť.

