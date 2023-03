MIMORIADNY ONLINE Autentické VIDEO zrážky ruskej stíhačky s dronom: Zelenskyj vykonal personálne zmeny

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 384

10:53 Dánsko zriadi v priebehu tohto roka fond na pomoc Ukrajine, do ktorého venuje miliardu dolárov. Oznámila to v stredu vláda v Kodani s tým, že sa na tom dohodli takmer všetky dánske parlamentné strany. Informuje o tom agentúra AFP. "Vláda súhlasila so zriadením fondu pre Ukrajinu s celkovým rámcom pre rok 2023 vo výške približne sedem miliárd dánskych korún (čo je v prepočte jedna miliarda dolárov)," oznámilo dánske ministerstvo financií vo vyhlásení.

10:17 Ukrajinské letectvo obhajovalo v stredu - po utorkovom incidente s dronom v Čiernom mori - prítomnosť amerických bezpilotných strojov v tejto oblasti, informuje TASR na základe správy agentúry DPA. "Čierne more nie je vnútrozemským morom Ruska, ktoré už obsadilo Azovské more a považuje ho za svoje," podotkol hovorca ukrajinského letectva Jurij Ihnat pre televíziu v Kyjeve. Čiernomorské pobrežie je tiež súčasťou Severoatlantickej aliancie (NATO) vrátane Turecka a Rumunska, preto tam americké prieskumné drony lietajú oprávnene, dodal s tým, že havarovaný stroj bol už nahradený iným lietadlom.

10:15 Autentické video ruskej stíhačky, ktorá sa v utorok v medzinárodnom vzdušnom priestore v oblasti Čierneho mora zrazila s americkým dronom Reaper. Dron sa následne zrútil, oznámila americká armáda.

10:05 Ruská protivzdušná obrana zostrelila v noci na stredu nad mestom Belgorod tri rakety, uviedli v stredu tamojšie úrady v Belgorodskej oblasti hraničiacej s Ukrajinou. TASR informuje na základe správy agentúry DPA. Časť trosiek a úlomky rakiet dopadli na obývané územia, uviedol gubernátor Belgorodskej oblasti Viačeslav Gladkov. V dôsledku rozbitého skla utrpelo ľahšie zranenia jedno dievča a úlomky striel poškodili viacero domov, dodal.

8:00 Ruským silám sa na východe Ukrajiny stále nepodarilo obkľúčiť ani dobyť Bachmut, v meste ale za posledný deň postúpili a pokračujú v útokoch na okolité oblasti. Uviedli to analytici amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW). Bachmut je už dlhé mesiace stredobodom najintenzívnejších bojov konfliktu, ktorý vlani na Ukrajine rozpútalo Rusko.

Odvolaný Serhij Hajdaj, šéf veľkej časti okupovanej Luhanskej oblasti, je výraznou postavou ukrajinského boja proti ruskej invázii. V médiách a na sociálnych sieťach často komentoval situáciu na bojisku vo svojom regióne. Podľa zdrojov denníka Ukrajinska pravda sa s ním počíta na poste veľvyslanca v Kazachstane.

O bývalom podnikateľovi a najvyššom predstaviteľovi západoukrajinskej Chmelnyckej oblasti Serhiji Hamalom sa v posledných dňoch šírili na sociálnych sieťach doteraz nepotvrdené informácie, že ho zastavila policajná hliadka, keď šoféroval opitý, uviedla Ukrajinska pravda.

Z pozície šéfa odeskej oblastnej správy bol odvolaný armádny plukovník Maksym Marčenko. Server RBK- Ukrajina v tejto súvislosti pripomenul, že v uplynulých týždňoch boli pre podozrenie z korupcie zadržaní dvaja jeho námestníci.

V januári Zelenskyj v rámci rozsiahlych personálnych zmien v štátnych inštitúciách odvolal piatich šéfov regionálnych správ - konkrétne Kyjevskej, Dnepropetrovskej, Záporožskej, Sumskej a Chersonskej oblasti. Urobil tak po tom, čo krajinou otriasli najzávažnejšie korupčné škandály od začiatku ruskej plnohodnotnej invázie vo februári minulého roka.