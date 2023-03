Moldavsko dúfa v pozitívny vývoj smerom k členstvu v EÚ: Postupne zavádza reformy, ktoré navrhol Brusel

KIŠIŇOV - Moldavsko dúfa, že do konca tohto roka dostane znamenie, či môže začať s prístupovými rokovaniami do Európskej únie (EÚ). Táto bývalá sovietska republika sa medzičasom snaží zaviesť reformy, ktoré navrhol Brusel. V stredu to uviedol moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.