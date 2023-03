EÚ predstavuje plán na lepšie riadenie hraníc a urýchlenie návratov nelegálnych migrantov

Komisia schválila príslušné oznámenie týždeň pred marcovým summitom EÚ (23. - 24. 3.), na ktorom šéfovia vlád a štátov zhodnotia situáciu v tejto oblasti. Exekutíva EÚ týmto oznámením stanovuje vôbec prvý cyklus viacročnej strategickej politiky európskeho integrovaného riadenia hraníc. Stratégia poskytuje vnútroštátnym orgánom, ktoré riadia hranice, a viac než 120.000 príslušníkom európskych pohraničných agentúr koordinovaný rámec upravujúci ich každodennú prácu.

15 základných tematických zložiek

Kľúčové priority stratégie majú 15 základných tematických zložiek. Patria k nim napríklad: kontrola hraníc podporovaná rozsiahlou spoluprácou v oblasti informačných technológií (kamery a drony) a medzi agentúrami; pátranie a záchrana; spoločný systém EÚ pre návraty s lepšou koordináciou vnútroštátnych orgánov a európskych agentúr; intenzívnejšia spolupráca s tretími krajinami s cieľom prispieť k budovaniu ich operačných kapacít pri kontrole hraníc, návratov a readmisií a boja proti prevádzačstvu, ako aj úplné dodržiavanie základných práv.

Ústredným pilierom dobre fungujúcej migračnej a azylovej politiky je účinný systém EÚ pre návraty, ktorý môže odrádzať od nebezpečnej a nelegálnej migrácie, pretože narúša obchodný model zločineckých prevádzačských sietí, podporuje bezpečné legálne možnosti migrácie a tým pomáha predchádzať vykorisťovaniu migrantov. Komisia poskytla usmernenia, ako si vzájomne uznávať rozhodnutia o návrate, čím sa odstráni medzera v spoločnej legislatíve v oblasti návratov.

Rýchle vykonanie návratov

Vďaka modernizácii Schengenského informačného systému (SIS) s účinnosťou od 7. marca môžu mať štáty EÚ okamžite k dispozícii zápisy rozhodnutí o návrate štátneho príslušníka tretej krajiny, ktoré vydal iný členský štát Únie. To umožní rýchle vykonanie návratov z ktoréhokoľvek miesta v Európe. Členské štáty bude pri vykonávaní návratov pripravená podporiť agentúra Frontex.

Na podporu dobrovoľného návratu by mali členské štáty zriadiť poradenské štruktúry pre návrat a reintegráciu. V prípade štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sú zapísaní do týchto programov, možno dobrovoľný návrat podporiť tým, že sa im nevydá zákaz vstupu do EÚ. Agentúra Frontex má šesť mesiacov na to, aby premietla európske integrované riadenie hraníc do operačnej a technickej stratégie. Členské štáty majú 12 mesiacov na aktualizáciu národných stratégií.