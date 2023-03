Biely dom schválil megaprojekt WILLOW: Biden porušil svoj predvolebný sľub, riskuje stratu voličov

WASHINGTON - Spojené štáty patria medzi najväčšie ropné veľmoci. Ako sa zdá, svoju aktivitu v Severnom ľadovom oceáne ešte neplánujú obmedziť. Do nového projektu majú byť investované miliardy eur. Ide o jedno z najdôležitejších rozhodnutí amerického prezidenta v oblasti klímy.

Biely dom na čele s americkým prezidentom Joeom Bidenom zrejme zmenili rétoriku v prípade zákazu ťažby ropy a zemného plynu pri brehoch Aljašky v Severnom ľadovom oceáne. V oblasti má totiž vzniknúť nové ropné pole. Ako informuje The Guardian, Beaufortovo more a veľké pásmo na Aljaške, známe ako Národná ropná rezervácia, už nemali byť z hľadiska ťažby dostupné.

Na stole je však alternatíva v podobe kontroverzného plánu. Projekt Willow v hodnote osem miliárd USD mala presadiť energetická spoločnosť ConocoPhillips sídliaca v Houstone. Je to druhý najväčší spracovateľ ropy v Spojených štátoch. Ekologickí aktivisti označili tento projekt za "uhlíkovú bombu". Biden si bol vedomý toho, že ak by ho schválil, porušil by svoje predvolebné sľuby o obmedzení ťažby.

Súhlasia aj republikáni

Senátor Aljašky Dan Sullivan považuje projekt Willow za jeden z najväčších z hľadiska rozvoja tohto regiónu. Dokonca aj aljašské úrady tlačili na Biely dom, pretože to podľa nich prinesie toľko žiadané pracovné miesta a miliardy dolárov do štátnej kasy. Načasovanie schválenia projektu prichádza rok pred prezidentskými voľbami v USA. Mnoho mladých aktivistov s tým nesúhlasí a Biden riskuje, že týchto voličov napokon stratí.

Na druhej strane, s projektom súhlasia aj republikáni. Senátorka Lisa Murkowská poskytla podporu ministerke vnútra Deb Haalandovej. "Nie je žiadnym tajomstvom, že som pracovala s Bielym domom na mnohých otázkach. Spolupráca bola obojstranná. Konečne sa nám to podarilo. Aljaška bude rozkvitať a zvýši sa aj kvalita života na 'North Slope'" uviedla pre CNN.

Bidenova politika

Prezident Joe Biden sa zaviazal zvýšiť ochranu životného prostredia. Do roku 2030 sa to má týkať 30 percent americkej pôdy, riečnych tokov a pobrežných vôd. Biden má podľa tohto plánu zakázať ťažbu na ploche 12-tisíc kilometroch Severného ľadového oceánu. Washington vyhlásil, že tento dôležitý prírodný biotop bude natrvalo chránený pred ťažobným priemyslom.

Medzi oblasti, ktoré majú byť pod ochranou v súlade s projektom Willow, patrí jazero Teshekpuk, pohorie Utukok, rieka Colville, lagúna Kasegaluk a špeciálne oblasti Peard Bay, ktoré sú známe pre ich celosvetovo významný výskyt medveďa grizly a ľadových medveďov a tisíce sťahovavých vtákov. Abigail Dillenová, prezidentka environmentálnej skupiny Earthjustice, privítala nový plán ochrany životného prostredia, no podotkla, že ak Bidenova administratíva verí, že má právomoc obmedziť ťažbu ropy na území Aljašky, úradníci by mali rozšíriť túto ochranu aj na lokalitu Willow.

Athan Manuel, riaditeľ programu ochrany pôdy Sierra Club, sa prednedávnom vyjadril, že v prípade schválenia projektu Willow by už nešlo o žiadnu ochranu. Za posledné desaťročia by bolo na Aljaške vybudované jedno z najväčších ropných polí. Navyše dodal, že by sa tu malo denne vyťažiť 180-tisíc barelov ropy. "Žiadny návrh nepredstavuje pre voľne žijúce zvieratá, ľudí a našu klímu väčšiu hrozbu ako projekt Willow od ConocoPhillips. Uvidíme, či administratíva v Bielom dome splní svoje predvolebné ekologické sľuby," uviedol Manuel vo vyhlásení.

Plán ochrany

V roku 2015 prezident Barack Obama zastavil prieskum v pobrežných oblastiach Beaufortského a Čukotského mora a neskôr stiahol aj návrhy na asi 98 percent vonkajšieho arktického kontinentálneho šelfu, ktoré mali byť prenajaté na ťažbu ropy a zemného plynu. Trumpov kabinet toto obmedzenie zrušil, no federálny súd v roku 2019 rozhodol, že vtedajší americký prezident prekročil svoje právomoci a obnovil Obamov plán ochrany životného prostredia. Biden sa rozhodol v týchto obmedzeniach pokračovať.