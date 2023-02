MIMORIADNE Rusko sa pripravuje na rozhodujúci útok: Ukrajina bude čeliť 1 800 tankom a pol miliarde vojakov

archívne video

Ukrajinskí generáli sa obávajú, že Rusko spustí operáciu pod názvom "Zero Day" (Deň nula), ktorý bude mať pre domácu armádu aj obyvateľstvo ďaleko horšie následky ako invázia z dňa 24. februára 2022. Rusi majú podľa britského Independent, ktorý sa odvoláva na Foreign Policy, zaútočiť na svojho nepriateľa s 1 800 tankmi, 700 lietadlami a s pol miliardou pozemných jednotiek. Iné zdroje uvádzajú 300-tisíc vojakov.

Britský The Sun píše, že Rusko na útok zhromaždilo 3950 obrnených vozidiel, 400 stíhačiek a 300 helikoptér. Putin má podľa Foreign Policy pripravených viac ako 800 raketometov a 2 700 palebných diel. Nemenovaný predstaviteľ Ukrajiny sa vyjadril, že tieto počty sú oveľa vyššie, ako Rusko použilo v prvej fáze invázie. "Moskva nebude riešiť straty na životoch. Počet obetí a zranených budú pre ňu zanedbateľné čísla. V najbližších 10-tich dňoch sa musíme pripraviť na obrovskú ofenzívu nášho nepriateľa," dodal.

Ukrajinská rozviedka hlási, že do útoku sa má zapojiť približne 300-tisíc ruských vojakov. Ďalších 200-tisíc mužov má byť povolaných z nedávnej mobilizácie. Skutočne to teda vyzerá tak, že Putin zaútočí na Ukrajinu s pol miliardou vojakov. V Kyjeve okrem toho panujú vážne obavy, že ruský prezident mohol vyhlásiť ďalšie kolá mobilizácie, ktoré sa do prozápadných médií nedostali.

Vyprovokovali to návštevy?

Andriy Chernyak, predstaviteľ ukrajinskej vojenskej rozviedky, povedal pre Kyiv Post, že ruské okupačné sily presúvajú ďalšie útočné skupiny, jednotky, zbrane a vojenské vybavenie smerom na východ. "Putin vydal rozkaz zmocniť sa všetkých území Doneckej a Luhanskej oblasti do začiatku marca," povedal. Tieto snahy sa mali naštartovať po návšteve Londýna ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, ktorý na stretnutí s premiérom Rishim Sunakom požadoval od Británie dodanie väčšieho počtu zbraní.

Po tejto návšteve smerovali Zelenského kroky do Bruselu na summit s lídrami EÚ, keď naliehal na všetkých 27 členov, aby urýchlili dodanie sľúbených tankov (najmä Nemecko a Británia) a ďalších zbraní. Nemecko už stihol obviniť, že váha s dodaním pokročilejších zbraňových systémov.

Problém s Nemeckom

Na prejav frustrácie ukrajinský prezident povedal, že neustále musí presviedčať kancelára Olafa Scholza, aby pomohol Ukrajine vyhnať Rusov preč. Pre nemecký spravodajský web Der Spiegel sa vyjadril nasledovne: "Musím vyvíjať tlak, aby som Ukrajine pomohol a neustále ho (Scholza) presviedčať, že táto pomoc nie je pre nás (Ukrajinu), ale pre Európanov. Náš vzťah k Nemecku kolíše zdola nahor. Kancelár Scholz, zbúrajte tento múr!" Nemecko sa už zaviazalo, že bude pomáhať Ukrajine udržať si svoju neutralitu, nezávislosť aj integritu.