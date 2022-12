Vladimira Putina čaká podľa veštice zlý rok: V 2023 sa stretne zoči-voči svojmu osudu

MOSKVA – Ruského prezidenta Vladimira Putina čaká zaujímavý rok. Pokiaľ sú predpovede astrologičky Mariny Vasilievi pravdivé, Putin by sa mal začať báť o svoju budúcnosť. Tá podľa čínskeho horoskopu pre ruského despotu nevyzerá vôbec dobre. Na jeho politického a vojenského rivala Volodymyra Zelenského sa však usmeje šťastie. Informuje britský portál Daily Star.

Podľa ruskej astrologičky Mariny Vasilievi sa prezident Vladimir Putin „stretne so svojim osudom v roku 2023.“ Od prvého dňa ruskej invázie na Ukrajinu svetom kolujú zvesti o pochabom zdraví ruského prezidenta. Verejnosť sa dopočula najrôznejšie správy o Putinovom zdraví, od Parkinsonovje choroby až po rakovinu v poslednom štádiu. Ani jedna z týchto správ sa však nepotvrdila a Vladimir Vladimirovič stále vyzerá, akoby oplýval tým najlepším zdravím.

Galéria fotiek (5) Marina Vasilieva (ruská astrologička)

Zdroj: MKRU/ Archív

Dnes to však vyzerá, že niektorí ľudia v Rusku si myslia, že Vladimir Putin podľahne skôr ako neskôr, prízvukuje Daily Star. V bizarnom rozovore pre ruský portál MKRU sa astrologička Marina Vasilieva nechala počuť o svojej predpovedi na ďalší rok podľa čínskeho zverokruhu.

Drakov čaká zvláštny rok, Vladimir Putin je jedným z nich

Putin sa narodil 7. októbra 1952, čo znamená že sa narodil v čínskom roku draka. Pre drakov to však na budúci rok nevyzerá ani zďaleka dobre. Podľa ruskej astrologičky to pre ruského autokrata vyzerá obzvlášť zle v apríli, júni a septembri. Práve tieto mesiace by preňho mohli byť nepriaznivé.

Galéria fotiek (5) Vladimir Putin

Zdroj: SITA/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Vasilieva zdôrazňuje, že: „Práve počas týchto mesiacov by mali byť (ľudia so znamením draka) opatrní v dôležitých rozhodnutiach, starostlivo ich zvážiť a prehodnocovať.“ Zároveň tvrdí, že rok 2023 (rok zajaca) bude pre drakov celkovo veľmi náročný a nepriaznivý.

Na Kone zažiaria priaznivé hviezdy

Dodáva, že ukrajinský prezident Volodimyr Zelenskyj bol narodený v roku 1978 (rok koňa). Práve pre ľudí narodených so znamením koňa znamená rok 2023 veľa dobrého a bude pre nich naozaj veľmi priaznivý. Marina Vasilieva tvrdí, že: „V roku 2023 budú na Koňa žiariť priaznivé hviezdy, čo znamená, že im na pomoc prídu vysoko postavení ľudia,“a zdôrazňuje, že: „Budú mať šancu na povýšenie a zvýšenie svojho spoločenského statusu.“