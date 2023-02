Britský expert o medzinárodnom špionážnom škandále: Čína posúva hranice, ktoré môžu narušiť status quo

Čo už vieme?

Ministerstvo obrany USA vo štvrtok 2. februára oznámilo, že nad severnou časťou Spojených štátov bol spozorovaný čínsky výškový špionážny balón. Prezident Joe Biden dokonca požadoval jeho zostrelenie. Prvé informácie hovorili o tom, že tento postup sa vylučuje, lebo by to ohrozilo veľký počet ľudí na zemi. Balón bol spozorovaný napríklad v americkom štáte Montana, kde sa nachádza Malmstromova letecká základňa so strategickými raketami. Na monitorovaní pohybu balóna spolupracovala s USA aj Kanada.

V piatok 3. februára sa čínsky špionážny balón objavil nad Latinskou Amerikou. Čína vyhlasovala, že išlo o civilné zariadenie používané na výskum a vplyvom poveternostných podmienok sa vychýlilo z kurzu. Hoci sa Čína za neplánovaný vstup do amerického vzdušného priestoru ospravedlnila, americký minister obrany Anthony Blinken odložil oficiálnu návštevu Číny, ktorá sa mala konať počas víkendu 5. a 6. februára.

V sobotu USA nakoniec konali a špionážny balón zostrelili stíhacím lietadlom nad Atlantickým oceánom. Televízne zábery zachytili malú explóziu, približne vo výške 18-tisíc km, po ktorej balón začal klesať k vode. Do akcie bolo nasadené aj americké námorníctvo. Podľa odhadov mal byť čínsky balón veľký ako tri školské autobusy. Operácia bola naplánovaná tak, aby sa podarilo zachytiť čo najviac trosiek. Zostrelením balóna sa zrejme nič nevyriešilo, pretože v pondelok bolo podobné zariadenie spozorované nad Kostarikou.

Chabý pokus

Situácia s čínskymi balónmi znepokojila aj Michaela Clarka, britského odborníka na obrannú politiku. Podľa neho ide o politický trik. "Peking veľmi dobre vedel, že podobným spôsobom nezíska žiadne cenné informácie. Podobné špionážne sledovanie sa dá zablokovať obyčajnými lietadlami, ktoré by preletovali popod balón," povedal pre The Sun s tým, že napriek všetkým skutočnostiam by sme nemali tento čínsky pokus považovať za vtip.

Zákon o spravodajskej službe

"Čína posúva špionáž na úplne novú úroveň. Špehuje takými spôsobmi, o ktorých zvyšok sveta ani netuší," dodal Clarke. V Číne vstúpil v roku 2017 do platnosti zákon o národnej spravodajskej službe, ktorý vyžaduje od každého čínskeho občana aj organizácie, aby v prípade vyzvania spolupracovali a pomáhali národnej spravodajskej službe. "Inak povedané, viac ako miliarda ľudí má zákonnú povinnosť stať sa čínskymi špiónmi," vysvetlil Clarke.

Hackerský útok na exkurzii

Ďalej Clarke uviedol, že v čase, keď bol riaditeľom nezávislého obranného think-tanku RUSI (Royal United Services Institute), po prvýkrát privítali v centrále skupinu asi 15 mladých čínskych dôstojníkov. "Posadili sa a všetci otvorili svoje notebooky, aby si robili poznámky. Počas desiatich minút bolo vykonaných viac ako 1000 neúpešných pokusov nabúrať sa do systémov inštitútu a dostať sa za náš firewall. Vtedy sa im to nepodarilo, no neskôr nám Čína dvakrát vykradla budovu a jej agenti chodili za nami po Londýne. V čínskej štvrti je niekoľko veľmi dobrých reštaurácií, ale ich zamestnanci sú nepochybne aj šikovní mladí špióni," objasnil obranný expert.

Clarke to nazýva "spoločenskou inteligenciou", kedy sa celá čínska spoločnosť môže zmobilizovať a špehovať. Čínske investície sú príliš hlboko zakorenené v britskej ekonomike, čo Čína podľa Clarka aj využíva. Hoci Británia môže spoločnosti Huawei zakázať od roku 2027 akúkoľvek prítomnosť v 5G sieti, iné čínske technologické firmy zostávajú aktívne v mnohých iných oblastiach.

Prepojenie po celej krajine

Podľa Big Brother Watch sedem z desiatich rád Spojeného kráľovstva, šesť z desiatich firiem, ktoré sponzorujú britský zdravotný systém NHS a 57 percent stredných škôl v Anglicku používa sledovacie zariadenia vyrobené čínskymi spoločnosťami. Tretina britských policajných síl stále používa čínske technológie. "Čínska vláda je tu (Veľká Británia) prítomná aj bez toho, aby o tom ľudia vedeli," vysvetlil Michael Clarke.

Len minulý mesiac sa ukázalo, že v aute britskej vlády objavili čínske sledovacie zariadenie. Tento víkend poslankyňa Alicia Kearnsová, predsedníčka Výboru pre zahraničné veci, vyzvala Britov, aby vymazali aplikáciu na zdieľanie videí TikTok, kvôli obavám, že jej čínska materská spoločnosť ByteDance má úzke väzby s domácou čínskou vládou. "Všetko, čo hodíte na TikTok, automaticky putuje priamo do Šanghaja. Čínski lídri majú o nás na Západe veľmi nízku mienku. Myslia si, že vydržíme čokoľvek, pokiaľ sa nám to ekonomicky vyplatí. TikTok a balón je len špička ľadovca. Británia musí proti spoločenskej špionáži naďalej bojovať," doplnil na záver britský expert na obrannú politiku Michael Clarke.