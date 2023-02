Mimoriadne silné zemetrasenie v Turecku: Počet obetí tragédie vzrástol na viac ako 200 ľudí

ANKARA - V noci na pondelok nastalo na juhovýchode Turecka neďaleko hranice so Sýriou obrovské zemetrasenie. Otrasy s magnitúdou 7,8 zničili mnohé budovy na oboch stranách hranice a vystrašení obyvatelia vybiehali do zasnežených ulíc počas studenej zimnej noci. Zranenia utrpeli stovky osôb a očakáva sa, že počet obetí sa ešte zvýši, informuje agentúra AP.

Aktualizované 7:57

Počet obetí po zemetrasení, ktoré dnes zasiahlo Turecko a Sýriu, vzrástol na viac ako 200 mŕtvych. Ďalšie stovky ľudí utrpeli zranenia. Uvádzajú to tlačové agentúry s odvolaním sa na miestne úrady, podľa ktorých ide o provizórnu bilanciu, ktorá pravdepodobne strmo porastie. Prioritou je teraz vyslobodiť ľudí zasypaných sutinami, zničené sú v oboch krajinách desiatky budov. Záchranné tímy bojujú so silným dažďom a snehom pri hľadaní preživších v troskách. Spojené štáty skúmajú možnosti pomoci.

Podľa tureckého úradu pre riešenie katastrof a mimoriadnych situácií AFAD zemetrasenie zabilo v siedmich tureckých provinciách najmenej 76 ľudí a 440 osôb bolo zranených. Medzitým sa počet obetí v Sýrii vyšplhal na viac ako sto, uviedlo tamojšie ministerstvo zdravotníctva. Podľa úradu utrpelo zranenia najmenej 516 ľudí.

Zemetrasenie pocítili o 4.17 h miestneho času (2.17 h SEČ) aj v širokom okolitom regióne, od tureckej metropoly Ankara cez Cyprus po Libanon, pásmo Gazy a až vyše 900 kilometrov vzdialenú Káhiru. Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. V neďalekej provincii Malatya sa zrútilo najmenej 130 budov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Depo Photos via AP

Na sýrskej strane hranice hlásili "katastrofálnu" situáciu v opozíciou kontrolovaných oblastiach, kde žijú štyri milióny Sýrčanov, ktoré vyhnala z domovov dlhá občianska vojna. Podľa jedného z tamojších lekárov sa obávajú, že obetí budú stovky. Na tureckej strane hranice sa nachádza niekoľko veľkých miest a našli tam útočisko milióny sýrskych utečencov.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Depo Photos via AP

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na Twitteri uviedol, že do zasiahnutých oblastí okamžite vyslali pátracie a záchranné tímy. "Dúfame, že túto pohromu prekonáme spolu čo najskôr s čo najmenšími škodami," napísal. Minister vnútra Süleyman Soylu vyzval ľudí, aby nevstupovali do poškodených budov. Prioritou podľa neho je vytiahnuť ľudí uviaznutých pod troskami a previezť ich do nemocníc. Turecký úrad civilnej ochrany oznámil, že v siedmich provinciách krajiny zahynulo najmenej 76 ľudí a 440 ďalších je zranených. Počet obetí v oblastiach Sýrie kontrolovaných vládou stúpol podľa ministerstva zdravotníctva na 99 mŕtvych a vyše 330 zranených.

Galéria fotiek (4) Zdroj: SITA/Depo Photos via AP

Úrady po zemetrasení v Turecku vydali varovanie pred cunami

Taliansky úrad civilnej ochrany v pondelok vydal varovanie pred možnými vlnami cunami v spojitosti so zemetrasením na juhovýchode Turecka. TASR správu prevzala z oficiálnej webovej stránky tohto úradu. Celkový počet obetí nočného zemetrasenia pri sýrskych hraniciach stúpol na 360, informovala agentúra AP, pričom ich počet môže ešte ďalej stúpať. Varovanie pred cunami vydali na základe údajov strediska pre cunami talianskeho Národného inštitút geofyziky a vulkanológie (INGV).

Obyvateľov v pobrežných oblastiach vyzval, aby sa presunuli na vyššie položené miesta a riadili sa pokynmi miestnych úradov. Cunami je séria morských vĺn, spôsobených rýchlym pohybov veľkej masy vody, píše úrad civilnej ochrany. Nebezpečenstvo hrozí najmä pre ľudí v pobrežných oblastiach či na miestach s menšou nadmorskou výškou. Nočné otrasy s magnitúdou 7,8 zničili mnohé budovy na oboch stranách turecko-sýrskej hranice a vystrašení obyvatelia ich museli opustiť počas studenej zimnej noci v obavách pred zrútením. Zranené sú stovky osôb.