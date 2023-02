Bulharsko neprijme euro v januári 2024: Nepodarí sa splniť potrebné kritéria

SOFIA - Bulharsko neprijme euro od 1. januára 2024. Oznámila to v piatok dočasná ministerka financií Rosica Velková, podľa ktorej sa krajine nepodarí dovtedy splniť všetky kritériá. Stanovila tiež nový cieľový dátum vstupu do eurozóny presne o rok neskôr. Informujeme na základe správy agentúry BTA.

Bulharsko malo predložiť správu o svojej pripravenosti prijať euro na zasadnutí Euroskupiny (združenia ministrov financií eurozóny) 13. februára, ale podľa ministerky nedostalo slovo, hoci tento bod bol na programe. Oficiálnym vysvetlením bolo, že krajina zaostáva v prijímaní potrebnej legislatívy a nespĺňa inflačné kritériá. Bulharsko sa zaviazalo prijať niekoľko zákonov v súvislosti so vstupom do eurozóny. Úradnícka vláda pripravila návrhy zákonov a predložila ich v parlamente, ale ten bol rozpustený ešte pred ich schválením. Krajina smeruje k piatym predčasným parlamentným voľbám za uplynulé dva roky, ktoré sa majú uskutočniť 2. apríla.

Vstup Bulhraska do eurozóny

Ministerka uviedla, že Bulharsko v rámci rokovaní s podpredsedom Európskej komisie Valdisom Dombrovskisom a predsedom Euroskupiny Paschalom Donohoeom súhlasilo s predložením konvergenčnej správy až potom, keď splní svoje záväzky a schváli legislatívu týkajúcu sa členstva v eurozóne. Tú dočasná vláda znovu predloží novému parlamentu s novelizáciou zákona o Bulharskej národnej banke v súvislosti s jej činnosťou po vstupe do eurozóny.

"Vzhľadom na to, že nepredložíme konvergenčnú správu, termín vstupu do eurozóny stanovený na 1. januára 2024 nie je možné dodržať," povedala ministerka. Spresnila, že okrem prijatia štyroch zákonov súvisiacich s členstvom v eurozóne by Bulharsko malo splniť inflačné kritériá a predpokladaný deficit by mal byť v rokoch 2023 až 2026 na úrovni 3 %. "Novým cieľovým dátumom je 1. január 2025 a o posúdenie pripravenosti Bulharska možno požiadať ešte tento rok," dodala Velková.