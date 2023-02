Izrael plánuje ochrániť Ukrajinu neprekonateľnou protivzdušnou obranou! Rusko hovorí o odvete

JERUZALEM - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo svojom prehlásení naznačil, že krajina by mohla Ukrajine poskytnúť vojenskú pomoc. Konkrétne by išlo o protiraketový systém Železná kupola. Rusko zúri. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničia Marija Zacharovová varovala Izrael, že sa tým zapojí do vojny.

"Všetky krajiny, ktoré dodávajú zbrane Ukrajine, by mali pochopiť, že tieto dodávky považujeme za legitímne ciele ruských ozbrojených síl," povedala Zacharovová a dodala: „Akékoľvek pokusy (či už uskutočnené alebo neuskutočnené, ale oznámené) dodať ďalšie či nové zbrane povedú k eskalácii tejto krízy.“

Izraelský premiér v rozhovore pre stanicu CNN povedal, že zvažuje poskytnutie vojenskej pomoci Ukrajine. Na otázku, či by bol ochotný dodať Ukrajine protiraketový systém Železná kupola, odpovedal: "Určite sa tým zaoberám." Tiež vysvetlil: "Izrael tiež, úprimne povedané, podniká kroky, ktoré tu nebudem vymenovávať, proti iránskej výrobe zbraní, ktoré sú proti Ukrajine používané."

Irán je obviňovaný Ukrajinou a Západom, že Rusku dodáva drony, ktoré sú nasadzované proti ukrajinskému obyvateľstvu. Teherán tieto obvinenia popiera, iba pripustil, že drony Moskve dodal ešte pred začiatkom invázie na Ukrajinu. Izrael má tiež obavy, že tieto bezpilotné prostriedky by mohli byť použité proti neho hnutím Hizballáh.

Irán obviňuje Izrael, že cez víkend zaútočil bezpilotnými lietadlami na jeho zbrojovku, v ktorej sa podľa niektorých náznakov práve drony vyrábajú. „Zakaždým, keď na Blízkom východe niečo vybuchne, tak je z toho vinený Izrael,“ uviedol Netanjahu. Pripustil, že niekedy je to pravda, inokedy nie.

Netanjahu v rozhovore pre CNN tiež potvrdil správy o tom, že Američania odviezli z Izraela čásť delostreleckej munície a dali ju Ukrajine.

Netanjahu v rozhovore tiež nevylúčil, že by mohol byť prostredníkom v mierových rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, a to v prípade, že by bol požiadaný oboma stranami konfliktu a Spojenými štátmi. "Ak ma o to požiadajú všetky relevantné strany, určite to zvážim, ale netlačím sa do toho," povedal premiér. Dodal, že obdobnú požiadavku dostal neoficiálnou cestou krátko po začiatku ruskej invázie. Odmietol to, pretože bol vtedy predstaviteľom opozície.