Väčšina Fínov chce vstúpiť do NATO aj vtedy, ak sa členstvo Švédska oneskorí

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images/Oleksii Liskonih

HELSINKI - Väčšina Fínov chce vstúpiť do Severoatlantickej aliancie aj v prípade, že členstvo Švédska sa oneskorí. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Taloustutkimus, ktorý vo štvrtok zverejnil denník Ilta-Sanomat. Ako pripomína agentúra AFP, Ankara tento týždeň naznačila, že by mohla súhlasiť s pričlenením Fínska do NATO, skôr než odobrí žiadosť Švédska.