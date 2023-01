Polícia rieši brutálnu bitku: Mladá agresorka dobila svoju rovesníčku! Kopance do hlavy aj vyhrážky smrťou

ÚSTÍ NAD LABEM - Neuveriteľné video brutálnej bitky koluje po sociálnych sieťach. Mladé dievča uštedrilo svojej rovesníčke niekoľko kopancov do hlavy. Najhoršie na tom je, že niekoľko ďalších si to natáčalo. Prípad rieši česká polícia.

Česká polícia rieši nechutný prípad šikany, ktorý sa stal v nedeľu v Ústí nad Labem. Jedno z dievčat tam brutálne napadlo svoju rovesníčku. Najskôr to začalo fackami, neskôr ju zhodila na zem, kde ju z celej sily začala kopať do hlavy. Dievčina na zemi kričí, plače a prosí útočníčku, aby prestala. Tá však kope ďalej.

Všetko si pritom natáčajú ďalší okolostojaci rovesníci. Nikto nezasiahne, len raz sa ozve, aby ju nekopala do hlavy. "Budem," odpovedala agresorka. Po chvíli sa pristaví aj staršia pani a pýta sa, či má zavolať políciu. "Čo je ti do toho? Však zavolaj," drzo odpovedá útočníčka, pričom jej obeť stále leží na zemi a rukami si chráni hlavu. Popritom ju opäť kopne. Po asi šiestich minútach ju poslednýkrát kopne do hlavy a nechá ju odísť.

Galéria fotiek (2) Bitka dievčat v Ústí nad Labem

Zdroj: FB/Ustečáci sobě

Obďaleč je aj žena s kočíkom. Komentujúci pod videom sa čudovali, prečo nikto nezasiahol alebo nezavolal pomoc. Podľa ďalších je agresorka v Ústí známa firma a už viacerí s ňou mali problémy. Žena s kočíkom má byť jej sestra. Útočníčka po incidente dokonca napísala drzý komentár, aby sa ľudia do toho nestarali, že prípad rieši polícia.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy

Zranenú hľadali policajti

Na záberoch vidno, ako zbitá dievčina ledva stojí na nohách, keď sa pokúša čo najrýchlejšie odísť od útočníčky. Ešte v pondelok ju hľadali policajti, ktorí sa obávali, že by mohla byť v život ohrozujúcom stave. Našťastie, nakoniec ju našli.

Ústí nad Labem: Video kolující na sociálních sítích, které zachycuje otřesný útok na mladou dívku, má Policie ČR k dispozici, případem se zabývají kriminalisté. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu pokusu ublížení na zdraví a výtržnictví.#policieulk — Policie ČR (@PolicieCZ) January 30, 2023

"Podozrivé dievča máme stotožnené. Pátrame po ďalších svedkoch a aktérov útoku," napísali čeksí policajti na svojom twitterovom účte. Informovali aj o tom, že dobité dievča sa im nakoniec podarilo v nočných hodinách vypátrať a previezť do nemocnice.