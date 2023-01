V Španielsku vzali do väzby muža podozrivého z rozosielania listových bômb

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

MADRID - Dôchodcu, ktorý údajne poslal listové bomby španielskemu premiérovi a ukrajinskému veľvyslanectvu v Madride, umiestnili v piatok do vyšetrovacej väzby. Dôvodom sú obavy, že by mohol ujsť do Ruska, informuje agentúra AFP.