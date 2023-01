Elon Musk žiada presunutie súdu do Texasu: Na sociálnej sieti Twitter stihol zaviesť zmeny

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

SAN FRANISCO - Miliardár Elon Musk požiadal sudcu, aby v prípade žaloby, ktorú naňho podali jeho akcionári, presunul súdne konanie z Kalifornie do štátu Texas. Obáva sa totiž o negatívne vykreslenie svojej osoby miestnymi médiami, čo by mohlo ovplyvniť rozhodovanie kalifornského súdu. V nedeľu to uviedla agentúra AP, informuje TASR.