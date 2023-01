Desivá vízia proroka, ktorý predpovedal koronavírus aj vojnu na Ukrajine: Túto hrôzu máme prežiť v 2023

DIVINÓPOLIS - Rok 2023 možno nebude taký optimistický, ako by si mnohí želali. Samozvaný prorok prezradil, že nás čaká návrat Antikrista, ktorý odštartuje začiatok konca. Nový rok údajne nebude priať ani investorom. Kvôli chybe prídu o veľké množstvo peňazí. Prorok má za sebou niekoľko úspešných predpovedí.

Brazílčan Athos Salomé, ktorému sa hovorí "žijúci Nostradamus", tvrdí, že v roku 2023 zažijeme návrat Antikrista. Podľa neho už čoskoro nastane začiatok konca. Ten má započať nepriateľ Mesiáša, ktorý podľa mladíka nie je len jedna osoba, ako je opísaná vo svätých knihách.

Salomé, ktorý vraj už vyše dvadsaať rokov vidí do budúcnosti, prezradil, že predpovedal pandémiu koronavírusu, smrť kráľovnej Alžbety II., ruskú inváziu na Ukrajinu a dokonca aj ovládnutie Twitteru Elonom Muskom. Vo svojom znepokojujúcom zozname udalostí, ktoré sa majú odohrať v priebehu tohto roka, uvádza zdrvujúcu ranu pre kryptomenu a zombie vírus pochádzajúci z Antarktídy.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Desivé je, že medzi jeho proroctvami na nový rok je aj možný návrat jednej z najznámejších postáv kresťanskej histórie, nazývanej nepriateľ Mesiáša, čo symbolizuje koniec sveta. "Na rozdiel od toho, čo si všetci myslia, antikrist nepochádza z Európy a mal by sa naplno prejaviť medzi rokmi 2023 a 2026. Hoci sväté knihy považujú Antikrista za bytosť, neznamená to, že sa zhmotní v jednej osobe. V skutočnosti je Antikrist už pripravený a pohybuje sa," uviedol veštec. Zlé správy má aj pre investorov; vraj môže nastať chyba, kvôli ktorej stratia množstvo svojich peňazí. "Či budú pokračovať alebo nie, je vecou šťastia a moci. Svetová vláda však urobí všetko pre to, aby ich vlastnila."

Athosovi sa podľa jeho slov opäť potvrdila predpoveď z 11. januára o tom, že ľudské klony by mali byť väčším problémom ako mimozemšťania. Citoval pritom článok z Economic Times o prvom zariadení na umelé maternice, z ktorého by mohlo vyrásť približne 30 000 detí ročne. Zariadenie s názvom EctoLife prevádzkuje jemenský vedec Hashem Al-Ghaili.