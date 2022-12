Hororová nehoda: Vodič v protismere zabil hviezdu TikToku (†21)! Rodičom zostali na pamiatku len posledné fotky

Modelka, vlastným menom Alexandra Dulinová, bola v nedeľu večer v aute s tromi priateľmi. Nissan Infiniti narazil do protiidúceho vozidla na štátnej ceste 44 na Floride. Podľa polície išiel vodič nesprávnym smerom.

Okrem Ali Spice zomreli pri hororovej havárii ďalší dvaja spolujazdci. Štvrtého spolujazdca previezli s ťažkými zraneniami do nemocnice. Podľa vyšetrovateľov vodič v protismere z nehody ušiel a vo svojej Toyote Tacoma dokonca nechal zraneného spolujazdca.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram/alidspicexo

Smútok zo smrti 21-ročnej mladej ženy je veľký. Ariane Avandi na Instagrame napísala: „Zlomené srdce ani nepopisuje, ako sa práve teraz cítim. Bola si jednou z najúprimnejších a najláskavejších duší, aké som mala tú česť poznať."

Otec zosnulej povedal miestnemu vysielateľovi: „Naša dcéra práve zostala v našom dome na Deň vďakyvzdania. Urobili sme veľa fotiek. Kto by to bol povedal, že toto budú posledné fotky, ktoré spolu urobíme?“ Ali Spice sa chcela na Vianoce vrátiť do rodnej Indiany.

Jamesa Dulina sa súcit prejavený na internete dotkol: „Je neuveriteľné vedieť, ako úplne cudzí ľudia smútia za našou dcérou.“ Spolu s manželkou dostali desiatky správ, v ktorých neznámi ľudia vyjadrili sústrasť a ponúkli im pomoc.

Polícia teraz vyšetruje podozrivého vodiča vozidla smrti. Keďže ho na mieste činu nenašli, treba najskôr dokázať, že na Toyote skutočne jazdil. Hovorí sa, že muž bol opitý. Polícia to však nepotvrdila.