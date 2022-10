Stačila nevinná FOTO z dovolenky a kráska (22) mala zo života peklo: Z jej príbehu mrazí

Po tom, ako sa Matthew Hardy (31) z Northwichu v anglickom grófstve Cheshire viac ako desať rokov vyhýbal spravodlivosti, bol nakoniec v januári odsúdený na deväť rokov za násilnú kampaň, ktorá spôsobila, že niektoré ženy sa tak báli, že spali so zbraňami. "Nie je prehnané, keď hovorím, že môj život už nikdy nebude rovnaký," hovorí jedna z obetí Abby, ktorú však vzápätí začal trápiť iný stalker. Zo situácií, ktorým bola vystavená kvôli týmto dvom mužom, doslova mrazí.

Prázdninové peklo

Problémy dvadsaťdvaročnej Britky sa začali v roku 2019 po mesiaci, ktorý strávila so svojím vtedajším priateľom na Ibize, píše The Sun. Vďaka jeho práci ako fotografa sa dvojica stretla s exkluzívnou skupinou influencerov a hviezd TV reality šou. Noví priatelia pozvali Furnessovú na párty na súkromnej jachte. "Bol to perfektný deň. Pili sme a skákali z člna do čistej modrej vody. Naozaj som si myslela, že sa s týmito ľuďmi budem priateliť navždy," spomína. Netušila však, že jeden skupinový záber zaujme sériového kybernetického stalkera Hardyho, ktorý vo svojej spálni vzdialenej od španielskeho ostrova viac ako tisíc kilometrov surfoval po Instagrame a hľadal svoju ďalšiu obeť.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

O niekoľko týždňov neskôr, keď už bola Abby späť doma v Británii, jej prišla správa na WhatsApp údajne od Jodie, ktorú stretla na Ibize. "Pýtala sa na také veci, že odkiaľ mám bikiny a ako dlho som so svojím priateľom. O tomto sme sa rozprávali na lodi, tak mi to nedávalo zmysel. Povedala mi, že na to musela zabudnúť, pretože sa dobre bavila a ja som si myslela, že je to v poriadku. Potom sa spýtala, či mi môže povedať tajomstvo a začala rozprávať o tom, ako vedela, že som sa stretla s jedným z priateľov iného dievčaťa. Nemohla som tomu uveriť, pretože to bola úplná lož. Zavolala som jej a vysvetlila, že som dostala tie správy, aby som sa uistila, či sú pravdivé. Bola v pohode a povedala mi, aby som ich jednoducho ignorovala. Vedela, že v tom nie je žiadna pravda, tak som to pripísala nejakému čudákovi."

Mean Girls - Regina George, sad to say the tour was cancelled due to covid but it will return! 🎤💛 Posted by Abby Furness on Tuesday, January 4, 2022

Počas nasledujúcich mesiacov zbieral stalker mená z Abbyinho profilu na sociálnych médiách, aby sa zameral na jej kolegov, kamarátov a príbuzných, pričom často používal WhatsApp a vydával sa za ňu. Správou z iného falošného profilu na Instagrame sabotoval jej vzťah s priateľom a povedal mu, že ho podvádza. Nakoniec sa kvôli tomu rozišli. V tejto fáze stále netušila, kto jej to robí alebo prečo.

Zápletka s nahými fotkami

Hardy posielal správy priateľom a príbuzným pod pseudonymom a šíril klebety, že Abby mala vzťah so svojím strýkom. "Vysvetlila som svojej rodine, že je to stalker a že ma trápi celé veky. Nikto neveril žiadnej z týchto lží. Jeden člen rodiny mi však povedal, že som si to všetko spôsobila sama, že týchto ľudí priťahujem zverejňovaním intímnych fotiek, ale ja si takto zarábam na živobytie. Do dnešného dňa ma zablokovali na všetkých platformách sociálnych médií." Pre mladú ženu nastal osudový okamih v lete 2020, keď ju kontaktoval jej bývalý šéf. Pracovala pre neho ako tanečnica v niektorých jeho kluboch v Ayia Napa na Cypre, ale nepočula o ňom asi rok. "Poslal mi správu na Facebook, že ho to naozaj mrzí a že sa cíti trochu trápne. Povedal, že sa so ,mnou‘ zhováral na WhatsApp, no teraz si nebol istý, či som to bola skutočne ja. Poslal mi niekoľko snímok obrazovky konverzácie a úplne ma to zlomilo. Okrem množstva koketných rozhovorov tam boli aj moje nahé fotky. Prišlo mi zle. Nikdy by som so svojím šéfom neflirtovala, niekto mu posielal moje fotky."

Furnessová zistila, že stalker skopíroval jej profil a prostredníctvom neho poslal správu profesionálnemu fotografovi, ktorého si rezervovala na fotenie. Falošná Abby tvrdila, že stratila odkaz na zdieľaný online priečinok obsahujúci jej intímne fotky.

Chladný druhý stalker

Približne v rovnakom čase, pochmúrnou zhodou okolností, si aj druhý stalker posvietil na Abby a zaklopal na dvere domu jej rodičov v Kente v deň jej narodenín. Posadnutý Jamie Spears sa objavil s fľašou bubliniek a požiadal o objatie a selfie. Zmätená žena predpokladala, že tajomný návštevník bol starý priateľ zo školy a neochotne súhlasila. Neskôr si však uvedomila, že narodeninová pohľadnica, ktorú jej zanechal, bola podpísaná "JP Master", čo bolo online meno jedného z jej odberateľov na Only Fans. Spears ignoroval jej správy, aby ju už nikdy nekontaktoval a namiesto toho ju pozoroval v obchodoch a na pláži v Brightone. "Sledoval všetkých mojich priateľov na sociálnych sieťach, neustále mi písal a objavoval sa v kluboch, v ktorých som pracovala, stál v dave a pozeral sa na mňa. Povedal mi, že ma miluje a že chce, aby som s ním bývala. Nie nebral ako odpoveď."

Koncom júna 2020 Abby a jej kamarát zostali nocovať v dome rodičov. Keď si balili kufre na ďalší výlet na Ibizu, v jej telefóne sa objavila mrazivá správa o tom, aby nikam necestovala, lebo si ju nájde. Bolo to z účtu falošného fotografa na Instagrame. "Vedela som, že za tým nie je Spears, pretože jeho komunikácia bola úplne odlišná. Bola som vystrašená a premýšľala som nad tým, či tá osoba sledovala dom?" Vydesená dievčina preto zavolala políciu. Tá jej ale príliš nepomohla a len sa jej spýtala, či si myslí, že jej naozaj hrozí nebezpečenstvo. Dva dni po príchode na Ibizu Spears Abby poslal správu a oznámil jej, že je tiež na ostrove. Keď išla na drink s priateľmi, všimla si ho pred barom. Sledoval celú skupinu do ich dovolenkového domu a neskôr utiekol z ostrova po tom, čo ho konfrontovali Furnessovej kamaráti.

Abby strávila na Ibize tri mesiace, pričom neustále sledovala svoje okolie. Raz večer, keď sa v priamom prenose rozprávala so svojimi sledovateľmi, online stalker odhalil svoju pravú identitu. V komentároch sa objavilo meno Matthew Hardy. Po návrate do Veľkej Británie, keď začala študovať tretí ročník na univerzite, jej utrpenie pokračovalo. Spears objavil dom, ktorý zdieľala s kamarátkami a videla, ako sleduje okno jej spálne. Prenasledoval ju po meste, skrýval sa za kríkmi a zaparkovanými autami a nosil klobúky a bizarné oblečenie, aby ho nespoznala. Keď vo februári 2021 číhal v jej záhradnom prístrešku, dostal facku s príkazom na prevenciu prenasledovania. Ale po jeho dvojnásobnom porušení bol vlani v októbri odsúdený na štrnásť mesiacov nepodmienečne.