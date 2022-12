Zomrel bývalý minister z thatcherovskej éry David Young: Dožil sa 90 rokov

Young sa v roku 1985 stal ministrom práce, po voľbách v roku 1987 ho vymenovali za ministra obchodu a priemyslu. V tejto pozícii zostal do roku 1989.Neskôr pôsobil ako poradca konzervatívneho premiéra Davida Camerona pre podnikanie a naďalej sa intenzívne zaujímal o vzdelávanie a zamestnanosť mladých ľudí.

Young ako obľúbenec Thatcherovej

V priebehu tohto roka vyzval, aby sa skúšky nahradili priebežným hodnotením.Young, ktorý je niekedy označovaný za obľúbenca Thatcherovej, začal svoj politický vzostup ako predseda komisie pre pracovnú silu. V roku 1984 sa stal členom Snemovne lordov; v hornej komore britského parlamentu zotrval až do apríla 2022.Thatcherová mala Younga tak rada, že raz povedala: "Ostatní mi prinášajú problémy, David mi prináša riešenia."V roku 2015 bol David Young vymenovaný za člena Radu čestných spoločníkov (Order of the Companions of Honour). Zanechal po sebe manželku a dve dcéry.