Európska únia chce v roku 2023 uzavrieť dohody s Andorrou, Monakom a San Marínom

BRUSEL - EÚ by do konca roku 2023 chcela uzavrieť asociačné dohody s Andorrou, Monakom a San Marínom. Povedal to podpredseda Európskej komisie (EK) pre medziinštitucionálne vzťahy a strategický výhľad Maroš Šefčovič.

Vojna na Ukrajine podľa Šefčoviča ukázala, že treba politicky, ekonomicky a bezpečnostne skonsolidovať európsky priestor. Aj preto bol šéfkou exekutívy EÚ Ursulou von der Leyenovou požiadaný, aby sa popri pobrexitových rokovaniach so Spojeným kráľovstvom zaoberal aj ďalším rozvojom politických a hospodárskych vzťahov so západoeurópskymi krajinami, ktoré nie sú členmi Únie. Vysvetlil, že v rámci tejto agendy intenzívne pracuje s krajinami, ktoré spolu s EÚ vytvárajú Európsky hospodársky priestor (EHP), ako sú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, a tiež so Švajčiarskom, ktoré je súčasťou Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO).

Video:Maroš Šefčovič o rokovaniach EÚ s Andorrou,Monakom a San Marínom

"No a máme aj tri malé krajiny - Monako, San Maríno a Andorru -, ktoré počas posledných dvoch veľkých kríz, pandémie koronavírusu a súčasnej energetickej krízy, veľmi intenzívne pociťujú, že by bolo pre ne dôležité uzavrieť asociačné dohody s EÚ," uviedol Šefčovič, ktorý v rámci tejto agendy naposledy 30. novembra rokoval v Bruseli s premiérom Andorry Xavierom Espotom. Asociačné dohody by podľa Šefčoviča zoficiálnili vzťah týchto štátov s EÚ a zvýšili ich medzinárodnú prestíž. Z pohľadu Únie by bolo prínosom, keby sa podarilo skonsolidovať západoeurópsky priestor a vytvoriť tak jednoznačný právny rámec vzájomných vzťahov. Všetky tri krajiny používajú jednotnú menu euro a sú hospodársky kompletne previazané so susednými krajinami, členmi eurobloku.

"Jedným z ich najväčších záujmov je, že by mali prístup k jednotnému európskemu trhu, ktorý je najväčší na svete, a umožní im to diverzifikovať ich ekonomiky, ktoré boli tradične zamerané najmä na cestovný ruch," opísal situáciu Šefčovič. Cieľom rokovaní s troma uvedenými malými štátmi je podľa neho využiť zostávajúci mandát súčasnej eurokomisie a uzavrieť asociačné dohody s Andorrou a San Marínom, ktoré sú v procese rokovaní najďalej, ale takisto s Monakom, najneskôr počas španielskeho predsedníctva v Rade EÚ, v druhom polroku 2023.