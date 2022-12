MIMORIADNY ONLINE Rozpočet v parlamente nakoniec schválili: Poslankyňa Tabák na túto počesť vystrelila konfety!

BRATISLAVA - Je to tu. Štátny rozpočet bol po dlhých týždňoch trápenia schválený. Niektorí sa tešili viac, ako by sa patrilo. Poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina) totiž v pléne vystrelila konfety! Kým bol rozpočet definitívne schválený, dokonca došlo k pádu vlády. Nakoniec ale Heger našiel s Richardom Sulíkom (SaS) dohodu, čo zrejme v pléne aj rozhodlo o tom, že podpora bola dokonca nad ústavnú väčšinu. Tento dokument a jeho schválenie je veľmi dôležitou záležitosťou hlavne v prípade schvaľovania avizovaných pomocí pre jednotlivé odvetvia po Slovensku aj v rámci energetickej krízy.

VIDEO Parlament odsúhlasil štátny rozpočet, poslankyňa Sme rodina Romana Tabák pri tejto príležitosti vystrelila zlaté konfety:

parlament ústavnou väčšinou schválil štátny rozpočet, podporilo ho 93 poslancov , deje sa tak len niekoľko dní od pádu vlády

od schválenia rozpočtu záviselo aj avizované poskytnutie pomoci viacerým odvetviam od lekárov cez športoviská až po gastro

SaS a OĽaNO tento týždeň našli dohodu na jeho schválení, liberáli si vybojovali viacero podmienok, napríklad zdanenie ruskej ropy, zrušenie koncesionárskych poplatkov či výdavkové limity

12:18 Richard Sulík je presvedčený, že od teraz bude vládnutie prebiehať pokojnejšie a verí, že Matovič dodrží sľub v tom, že odstúpi z postu ministra financií. Koncesionárske poplatky sa zrušia. Hlavným príjmom Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) bude po novom nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu.

Zmena prešla v pléne ako súčasť pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o dani z osobitnej stavby.

12:14 Na Slovensku sa zavedie nová daň z plynovodov . Vyplýva to zo zákona o dani z osobitnej stavby, ktorý vo štvrtok Národná rada (NR) SR definitívne schválila. V rámci novely poslanci odsúhlasili aj zmenu vo výpočte registračných poplatkov za motorové vozidlá, ktorá zohľadňuje ekologický aspekt, ako aj zrušenie koncesionárskych poplatkov.

12:13 Zdanenie liehu sa v budúcom roku zvýši o 30 % . Poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili novelu zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov. Prostredníctvom novely sa tiež trvalo zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) pre služby v gastro a turistickom sektore , ale aj zvýši odvod z hazardných hier.

V rámci novely poslanci odsúhlasili pozmeňujúci návrh, ktorým sa trvalo zníži DPH na 10 % pre reštauračné a stravovacie služby, ubytovacie služby, prepravu lanovkami a lyžiarskymi vlekmi, prevádzku športových zariadení, služby fitnescentier, ako aj služby súvisiace s prevádzkou umelých kúpalísk.

Prešiel tiež návrh na zvýšenie odvodu z výťažku internetových hazardných hier . Sadzba odvodu vzrastie z doterajších 22 % na 27 %. Zvýšenie odvodu z hazardných hier bude účinné od 1. februára, zvyšok novely potom od 1. apríla budúceho roka.

12:12 Pozrite si prehľad hlasovania o tom, kto sa ako rozhodol pri návrhu štátneho rozpočtu.

Poslankyňa Jana Bittó Cigániková je jediná z klubu SaS, ktorá sa hlasovaniu o rozpočte vyhla .

12:02 Poslankyňa Romana Tabák (Sme rodina) po úspešnom odobrení rozpočtu vystrelila v pléne konfety, čo neskôr ironicky okomentoval aj Boris Kollár, aby neohrozovala ostatných poslancov. "Pani poslankyňa, budete riešená na výbore za nedovolené prostriedky v pléne," povedal jej stranícky šéf Kollár so smiechom.

12:01 Štátny rozpočet bol parlamentnom schválený v ústavnej väčšina.

Za bolo 93 poslancov, proti štyria.

11:56 Rozpočet verejnej správy nemusí byť zosúladený s limitmi verejných výdavkov , pokiaľ je aktivovaná všeobecná úniková doložka podľa európskych predpisov. Zmenu prináša novela zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ktorú vo štvrtok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rokovali o nej v skrátenom legislatívnom konaní.

11:35 Plénum schválilo mimoriadny odvod pre spoločnosť Slovnaft, ktorým sa zdaní rozdiel medzi aktuálnymi a minulými ziskami. Ide o kompromis dohody medzi OĽaNO a SaS pri rozpočte. Za bolo 94 poslancov.

11:27 Parlament si v pléne pripomína osobnosť profesora a lekára Vladimíra Krčméryho, ktorý tento týždeň nečakane zomrel. Poslanci mu momentálne prejavujú úctu postavením sa a minútou ticha.

11:25 Predseda parlamentu otvára schôdzu po poslaneckom grémiu, po hlasovaní preruší schôdzu do 24. januára do 13:00.

11:22 Hlasovanie sa rozbehne po 11. hodine, Matovič na sociálnej sieti hovorí o hodine až dvoch, kým "nebudú ľudia rukojemníkmi". Zrejme naráža na svoje skončenie na poste ministra po prípadne úspešnom schválení rozpočtu.

Už len hodinu-dve bude 5,4 milióna ľudí rukojemníkmi ľudí, pre ktorých ľudia sú len čísla v exceli. Samozrejme platí môj... Posted by Igor Matovic on Thursday, December 22, 2022

11:13 "Nič dobré od toho nečakáme. To bude prelievanie kýblov špiny," reaguje Pellegrini na možnosť, že by sa Matovič vrátil do parlamentu ako poslanec.

11:08 "Strana Sloboda a Solidarita (SaS) sa ostro ohradzuje voči konšpiráciám a klamstvám Smeru. Robert Fico opäť konšpiruje na úrovni celosvetového sprisahania Georga Sorosa, ktorý sa ho mal snažiť zvrhnúť. Gratulujeme, Fico odhalil najväčšie tajomstvo Richarda Sulíka," reaguje na tlačovku Smeru tlačové oddelenie strany SaS.

10:54 Tlačovú konferenciu ohľadom aktuálnej politickej situácie má aj Hlas-SD. Ten avizuje, že pre nesplnenie viacerých podmienok nebude zoskupenie poslancov okolo Pellegriniho rozpočet v hlasovaní podporovať. "Na hlasovaní sa zúčastníme, ale rozpočet ako taký nepodporíme," povedal Pellegrini. Poslanci však zahlasujú za zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro na desať percent a tiež plánujú podporiť presun financií zo všeobecnej pokladničnej správy do kapitol rezortov zdravotníctva a spravodlivosti.

10:34 Demokratická platforma, ktorá odišla z klubu OĽaNO tiež poskytuje stanovisko o tom, ako bude hlasovať pri rozpočte.

10:00 Pred hlasovaním sa ešte očakáva tlačová konferencia strany Smer-SD. Tá obviňuje Sulíka, že vláde zase podržal pomyselný "balónik". Sulík je podľa opozičného Smeru politicky vydieraní a nebude za rozpočet hlasovať "slobodne", ale z dôvodu politického vydierania. Verejnosti dokonca ponúkajú schémy, ako vraj má k tomuto dôjsť.

"Matovič s Lipšicom sa po štvrtku (15. 12.) rozhodli, keďže Sulík nebol jasný okolo rozpočtu, poslať mu odkaz, že buď bude poslúchať a podporí rozpočet, alebo päť ľudí blízkych najpodstatnejším ľuďom z pozadia SaS po zadržaní a obvinení bude vzatých do väzby a budú rozprávať príhody deda Jahodu," povedal Fico. Je to podľa neho ďalší dôkaz o využívaní metódy vydierania v rámci súčasnej koalície. Líder Smeru-SD pripomenul aj nedávne odmietavé výroky Sulíka k rozpočtu a upozornil na aktuálnu situáciu, keď sa SaS rozpočet chystá podporiť.

Dohoda, ku ktorej dospeli SaS a OĽaNO a následný koniec Matoviča v exekutíve

Strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí sa v utorok dohodli na podpore schválenia štátneho rozpočtu na budúci rok. Na spoločnej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR to oznámili premiér Eduard Heger (OĽaNO) a predseda opozičnej SaS Richard Sulík. Rozpočet by mal parlament schváliť vo štvrtok (22.12.).

Slovensko by sa tak vyhlo rozpočtovému provizóriu. Po schválení rozpočtu by mal skončiť vo svojej funkcii doterajší minister financií Igor Matovič (OĽaNO). Od piatka (23.12.) by mal byť dočasne poverený riadením rezortu financií pravdepodobne premiér. Súčasťou dohody na rozpočte je zavedenie výdavkových limitov, zvýšenie aj zníženie niektorých daní a poplatkov.

Bol to kompromis, hovorí premiér, Gyimesi hovorí o "kontumačnej prehre OĽaNO"

"Máme dohodu na schválení rozpočtu. Áno, každý z nás musel urobiť nejaký kompromis, ale na záver je dohoda taká, že rozpočet podporia strany OĽaNO, Sme rodina, SaS aj strana Za ľudí," vyhlásil premiér. Zopakoval, že ak by nedošlo k schváleniu rozpočtu do konca tohto roka, bola by ohrozená pomoc ľuďom, firmám aj samosprávam s energiami. Ohrozené by bolo tiež zvýšenie miezd učiteľov, lekárov či zdravotníkov.

Kontumačná prehra pre OĽaNO, tvrdí Gyimesi

Ďalší člen klubu OĽaNO a blízky človek Igora Matovič Gyorgy Gyimesi už však nebol tak víťazne naladený, minimálne z hľadiska spôsobu vyrokovania tejto zmluvy. Ten v televízii TA3 počas vyhlasovania tejto hovoril o tom, že OĽaNO voči SaS kontumačne prehralo tento "boj". Ten pritom hovoril tesne pred pádom vlády aj o tom, že ak "liberáli dokonajú túto zradu" v podobe Matovičovho konca, tak zváži svoje ďalšie pôsobenie v politike.

Výdavkové limity, ktoré si vydupala SaS

Súčasťou rozpočtu budú výdavkové limity, ako to požaduje Európska komisia (EK) a plán obnovy. Tiež mimoriadne zdanenie ruskej ropy, prepravy plynu, vyššie zdanenie liehu a hazardu. Na druhej strane došlo k dohode aj na znížení daňového zaťaženia. Ide napríklad o trvalé zníženie dane z pridanej hodnoty (DPH) na športoviská a gastro sektor, teda aj po 31. marci budúceho roka, ako to bolo pôvodne plánované. Zrušiť sa majú koncesionárske poplatky, zavedený bude eko registračný poplatok na automobily.

"Zároveň bude súčasťou rozpočtu presun do kapitoly zdravotníctva, a to 740 miliónov eur plus 80 miliónov eur. Od roku 2024 bude percento za poistenca štátu 4,5 %," avizoval Heger. Sulík ozrejmil, že ústupok SaS spočíval v schválení niektorých vyšších daní. Súhlasí, že tieto kroky prinesú zisk do štátneho rozpočtu a je rád, že niektoré dane sa zároveň znížia.

"Som rád, že sme dospeli k záveru, že sme dospeli k dohode. Aj nám veľmi záleží na tom, aby pomoc pre ľudí vedela byť doručená, aby tomu nebránili legislatívne obmedzenia, ku ktorým by mohlo dôjsť, ak by nastalo rozpočtové provizórium," vyzdvihol predseda liberálov. Čo sa týka rokovaní o novej či rekonštruovanej vláde, novej väčšine v parlamente alebo predčasných voľbách, podľa Sulíka to oddelili od rokovaní o rozpočte.