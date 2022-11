Eurokomisia navrhla možnosti využitia zmrazených ruských aktív pre Ukrajinu

Komisia spresnila, že aj keď naďalej podporuje prácu Medzinárodného trestného súdu (ICC), je pripravená spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom na zriadení osobitného medzinárodného súdu alebo špecializovaného hybridného tribunálu na vyšetrovanie ruských vojnových zločinov.

Ukrajina a 14 členských štátov už začali vyšetrovanie medzinárodných zločinov spáchaných Ruskom. Agentúra EÚ Eurojust ich podporuje prostredníctvom spoločných vyšetrovacích tímov. Všetky členské štáty EÚ sú stranami ICC a Únia tento súd plne podporuje pri vyšetrovaní vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Rusko však jurisdikciu ICC neakceptuje, čo znamená, že za súčasného stavu nemožno stíhať trestný čin agresie spáchaný najvyšším politickým a vojenským vedením Ruska.

Bude potrebná nevyhnutná podpora OSN

To je dôvod, prečo EK navrhuje alternatívne možnosti na zabezpečenie výkonu spravodlivosti, ktoré by umožnili nakladať so zmrazeným majetkom ruských oligarchov a štátnych podnikov nachádzajúcich sa na sankčnom zozname EÚ. Išlo by o osobitný nezávislý medzinárodný súd vytvorený na základe mnohostrannej zmluvy alebo špecializovaný súd integrovaný do vnútroštátneho súdneho systému s medzinárodnými sudcami, teda takzvaný hybridný súd. Pre obe možnosti bude nevyhnutná podpora Organizácie Spojených národov. Komisia tvrdí, že Rusko a jeho oligarchovia musia Ukrajine nahradiť škody spôsobené vojnou.

V marci 2022 EK zriadila pracovnú skupinu na koordináciu členských štátov na úrovni EÚ. To viedlo v krajinách EÚ k zmrazeniu majetku ruských oligarchov v hodnote 19 miliárd eur. Ďalších približne 300 miliárd eur z rezerv ruskej centrálnej banky je zablokovaných v EÚ a ďalších partnerských krajinách G7.

S cieľom čo najlepšie využiť tieto prostriedky a začať s obnovou Ukrajiny eurokomisia navrhuje vytvoriť štruktúru na správu zmrazených verejných prostriedkov, investovať ich a použiť výnosy v prospech Ukrajiny. Z dlhodobého hľadiska poukazuje, že po zrušení sankcií, teda po skončení vojny, bude potrebné vrátiť aktíva ruskej centrálnej banke. To by mohlo byť spojené s mierovou dohodou, ktorá Ukrajine zaistí kompenzáciu vojnových škôd. Majetok, ktorý by bolo potrebné po vojne vrátiť, by podľa EK mohol byť započítaný do povojnových reparácií. Komisia uvedené návrhy predloží členským štátom (Rada EÚ) a oboznámi s nimi aj Európsky parlament.