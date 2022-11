Popredná americká publicistka podala proti Trumpovi ďalšiu žalobu

Právnici E. Jean Carrollovej podali žalobu v mene svojej mandantky len niekoľko minút po tom, čo vstúpil do platnosti zákon štátu New York, ktorý umožňuje obetiam sexuálnych útokov žalovať podozrivú osobu bez ohľadu na premlčaciu dobu. Carrollová obviňuje Trumpa, že ju ešte v polovici 90. rokov sexuálne napadol v skúšobnej kabínke luxusného obchodného domu Bergdorf Goodman na Piatej avenue v New Yorku. Exprezidenta zažalovala už v novembri roku 2019, a to za ublíženie na cti, ktorého sa Trump údajne dopustil v súvislosti s popieraním tohto činu, keď sa vyjadril, že Carrollová ani "nie je jeho typ".

Novinárka uvádza, že Trump tým poškodil jej povesť a kariéru. Nová žaloba sa týka aj následných obvinení, ktoré Trump nedávno zverejnil na sociálnych sieťach, keď svoju údajnú obeť označil za podvodníčku. V tejto novej žalobe Carrollová požaduje bližšie nešpecifikované odškodnenie a osobitné odškodnenie za psychickú ujmu, bolesť a utrpenie, stratu dôstojnosti a poškodenie svojho dobrého mena. Predchádzajúca žaloba by sa mala dostať pred súd začiatkom roka 2023. Predsedajúci sudca môže rozhodnúť, že do procesu zahrnie aj nové nároky Carrollovej voči Trumpovi.

Galéria fotiek (2) E. Jean Carroll

Zdroj: SITA/AP Photo/Craig Ruttle, File

Právnička Alina Habbaová, ktorá Trumpa v tomto prípade zastupuje, uviedla, že rešpektuje a obdivuje tých, ktorí idú na súd argumentujúc novým zákonom štátu New York. "Tento prípad je, žiaľ, zneužitím účelu tohto zákona, ktorý vytvára strašný precedens s rizikom delegitimizácie dôveryhodnosti skutočných obetí," reagovala pre agentúru AFP v e-maili. Nový zákon dáva obetiam sexuálnych útokov v štáte New York jednoročné obdobie na to, aby žalovali údajných páchateľov, aj keď k prípadu sexuálneho zneužitia došlo už dávno. Vo svojej novej žalobe Carrollová zopakovala, že o Trumpovom obťažovaní mlčala viac ako 20 rokov zo strachu z represálií. Názor zmenila po vzniku hnutia #MeToo v roku 2017.