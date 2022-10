Stany pre utečencov v Rakúsku vyvolali kritiku pre neľudské zaobchádzanie

Hoci vláda vo Viedni trojnásobne navýšila kapacity na 8000 ľudí, nezostali voľné už žiadne lôžka. Po obsadení štátnych ubytovacích zariadení bolo preto na troch miestach neďaleko rakúskych hraníc s Nemeckom a Slovinskom postavených 40 stanov, pričom každý má kapacitu pre osem osôb. Tento krok vyvolal obvinenia z neľudského zaobchádzania.

Významné skupiny na podporu utečencov zverejnili minulý týždeň otvorený list adresovaný rakúskej vláde, v ktorom apelovali na poskytnutie dôstojnejšieho ubytovania. V hornorakúskej obci Sankt Georgen na západe krajiny bolo postavených 17 stanov. Konzervatívny starosta Aigner Ferdinand upozornil na to, že v tomto ročnom období nie sú stany dobrým riešením.

Minister vnútra Gerhard Karner obhajoval v pondelok postavenie stanov pre uchádzačov o azyl ako "zmysluplné riešenie", píše agentúra APA. Spresnil, že tam budú krátkodobo ubytovaní mladí muži z Indie, Tuniska či Maroka, ktorí "nemajú šancu na azyl" v Rakúsku. Chce tak zabrániť tomu, aby sa usadili pred stanicami, škôlkami či školami. Opozičná krajine pravicová Slobodná strana Rakúska (FPÖ) chce, aby Rakúsko úplne prestalo prijímať uchádzačov o azyl. Šéf FPÖ Herbert Kickl viní vládu, že "vedome vedie krajinu do podobnej katastrofy, akú sme videli v roku 2015", keď vypukla migračná kríza.

Podľa rakúskych úradov boli v posledných týždňoch na hraniciach zachytené stovky ľudí. Hoci väčšina utečencov pokračuje ďalej na západ do iných európskych krajín, v Rakúsku musia požiadať o azyl, aby sa vyhli vyhosteniu. Vláda tiež posilnila hraničné kontroly. Od januára do septembra požiadalo v Rakúsku o azyl vyše 70.000 ľudí, vlani to bolo za celý rok približne 40.000 osôb. V roku 2015 zaznamenali v krajine takmer 90.000 žiadostí o azyl. Rakúsko okrem toho tento rok prijalo tisíce Ukrajincov utekajúcich pred vojnou, ktorí na základe špeciálnych pravidiel o azyl žiadať nemusia.