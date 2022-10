Masaker v Bratislave má na svedomí extrémista: Toto sú najhoršie útoky, ktoré svet zažil

BRATISLAVA - Slovensko sa prebudilo do ďalšieho šokujúceho rána. V Bratislave na Zámockej ulici došlo v stredu večer k streľbe. O život prišli dvaja ľudia. Streľba sa odohrala pri podniku, kde sa stretáva LGBT komunita.

Na Zámockej ulici v Bratislave, v centre mesta, sa odohrala tragédia. Strelec tam zabil dvoch ľudí. Malo ísť o dvoch mužov do 30 rokov. Útok sa odohral pri známom podniku, v ktorom sa stratáva LGBT komunita. Pri streľbe bola zranená aj zákazníčka spomínaného podniku. Išlo o krvavý čin extrémistu, ktorý mal mať zverejnený na sociálnej sieti aj manifest v anglickom jazyku namierený proti Židom a LGBT komunite.

Podobné útoky sa v minulosti odohrali aj vo svete. Poďme si niektoré z nich pripomenúť.

Breivikove útoky v Nórsku

Útoky neonacistu Andersa Behringa Breivika z 22.júla 2011 boli namierené proti vláde, civilnému obyvateľstvu a letnému táboru Ligy robotníckej mládeže (AUF). Počas útokov zahynulo 77 ľudí.

Prvým útokom bol výbuch bomby v aute v Osle vo vládnej štvrti, o 15:25:22 (SELČ). Bomba bola umiestnená vo vnútri dodávky vedľa vežového bloku, v ktorom bola kancelária vtedajšieho premiéra Jensa Stoltenberga. Výbuch zabil osem ľudí a zranil najmenej 209, dvanásť ťažko.

K druhému útoku došlo o necelé dve hodiny neskôr v letnom tábore na ostrove Utoya. Tábor zorganizovala AUF, mládežnícke krídlo vládnej Nórskej strany práce. Breivik, oblečený v podomácky vyrobenej policajnej uniforme s falošnou identifikáciou, sa trajektom dostal na ostrov a spustil paľbu na účastníkov, pričom zabil 67 a zranil 32 ľudí.

Útok na Bostonský maratón

Bombový útok v americkom Bostone bol teroristickým útokom, ktorý sa odohral počas každoročného Bostonského maratónu 15. apríla 2013. Dvaja teroristi, bratia Džochar Carnajev a Tamerlan Carnajev, nastražili dve podomácky vyrobené bomby v tlakovom hrnci, ktoré odpálili 14 sekúnd a 190 metrov o 14:49 blízko cieľa pretekov. Zabili troch ľudí a zranili stovky ďalších, vrátane 17, ktorí prišli o končatiny.

Počas vypočúvania Džochar povedal, že on a jeho brat boli motivovaní vojnami v Iraku a Afganistane, že boli sebaradikalizovaní a bez spojenia s vonkajšími teroristickými skupinami a že nasledoval svojho brata. Povedal, že sa naučili stavať výbušné zariadenia z online magazínu Al-Kájdy.

Útoky v Paríži v roku 2015

Útoky v Paríži z novembra 2015 boli sériou koordinovaných islamistických teroristických útokov, ktoré sa odohrali v piatok 13. novembra 2015 v Paríži a v severnom predmestí mesta Saint-Denis. Od 21:15 zaútočili traja samovražední atentátnici pred štadiónom Stade de France v Saint-Denis počas medzinárodného futbalového zápasu, keď sa im nepodarilo dostať na štadión.

Ďalšia skupina útočníkov potom strieľala na preplnené kaviarne a reštaurácie v Paríži, pričom jeden z nich odpálil výbušninu a zabil sa. Tretia skupina vykonala ďalšiu masovú streľbu a zajala rukojemníkov na koncerte Eagles Of Death Metal, na ktorom sa zúčastnilo 1500 ľudí v divadle Bataclan, čo viedlo k stretu s políciou. Útočníci boli buď zastrelení, alebo sa vyhodili do vzduchu, keď polícia vtrhla do divadla.

Pri útokoch zomrelo 130 ľudí a zranených bolo 416.

Útok v Barcelone v roku 2017

Dňa 17. augusta 2017 vrazila dodávka do chodcov na Las Ramblas v Barcelone, pričom 14 zabila a najmenej 130 ľudí zranila. Nasledujúci deň bola pri súvisiacom útoku v Cambrils zabitá žena, keď sa auto pokúsilo vraziť do chodcov a útočníci bodali do ľudí. Polícia zastrelila štyroch z piatich útočníkov, zatiaľ čo piaty zomrel na následky zranení neskôr. K zodpovednosti za útok na Ramblas sa prihlásil Daeš. Europol útok klasifikoval ako terorizmus.

Streľba vo Viedni v roku 2020

K streľbe vo Viedni došlo 2. novembra 2020. Niekoľko hodín predtým, ako malo mesto vstúpiť do lockdownu v dôsledku pandémie COVID-19, začal v rušnom centre mesta strieľať osamelý strelec. Pri útoku zahynuli štyria civilisti a 23 ďalších bolo zranených, sedem kriticky, vrátane policajta. Útočníka zabila polícia a neskôr bol identifikovaný ako sympatizant Islamského štátu. Predstavitelia uviedli, že útok bol činom islamistického terorizmu.