Von der Leyenová po streľbe v Bratislave: Tieto vraždy sú hrozbou pre spoločnosť

BRUSEL/BRATISLAVA – Ohavné vraždy, k akým došlo v stredu v Bratislave, sú hrozbou pre spoločnosť založenú na rešpekte a tolerancii. V reakcii na streľbu v slovenskom hlavnom meste to uviedla predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová, informuje TASR.

"V myšlienkach som s rodinami obetí streľby v Bratislave," uviedla von der Leyenová v tvíte. EÚ je podľa nej odhodlaná pomáhať v boji proti nenávistným trestným činom a prejavom vo všetkým ich formách. "Musíme chrániť komunitu LGBTIQ," doplnila šéfka EK.

Podpredseda eurokomisie Maroš Šefčovič vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí hrozivého útoku. "Je to bolestný moment pre celú krajinu. Všetci sa musíme rozhodne postaviť proti nenávisti vo všetkých podobách," zdôraznil slovenský eurokomisár.

"To, že ste LGBTIQ, by z vás nikdy nemalo robiť terč. Naše komunity sa musia cítiť bezpečne. Musíme bojovať proti nenávisti," uviedla na Twitteri predsedníčka Európskeho parlamentu (EP) Roberta Metsolová. Pri streľbe na Zámockej ulici v Bratislave v stredu (12. 12.) večer zomreli dvaja muži. Zranená bola jedna žena, ktorú previezli do jednej z bratislavských nemocníc. Páchateľ z miesta činu ušiel, polícia ho našla vo štvrtok ráno mŕtveho. Prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra.