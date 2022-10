Julian Assange dostal vo väzení KORONAVÍRUS: Začal kašlať a dostal horúčku

LONDÝN - Zakladateľ platformy WikiLeaks Julian Assange má pozitívny výsledok testu na ochorenie COVID-19. Oznámila to v pondelok jeho manželka Stella Assangeová, ktorá bojuje proti jeho vydaniu do Spojených štátov, informuje agentúra AFP.

"Julian sa minulý týždeň necítil dobre, v piatok sa už cítil chorý... Začal kašlať a dostal horúčku. Dali mu paracetamol. V sobotu mal pozitívny výsledok testu na covid," povedala Assangeová, ktorú citovala agentúra PA.

AFP pripomína, že tisícky Assangeových prívržencov vytvorili v sobotu ľudskú reťaz okolo britského parlamentu. Protestovali tak proti jeho vydaniu do USA a žiadali jeho prepustenie z väznice Belmarsh. Austrálčan Assange je v tejto prísne stráženej väznici neďaleko Londýna zadržiavaný už od roku 2019. Pôvodne si tam odpykával trest za porušenie podmienok prepustenia na kauciu a v súčasnosti tam čaká na rozhodnutie v prípade jeho možného vydania na trestné stíhanie do USA.

Žiadal o prepustenie na kauciu

Po prepuknutí pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020 žiadal 51-ročný Assange neúspešne o prepustenie na kauciu z dôvodu obáv, že sa vo väzení nakazí ochorením COVID-19. Assangeovi právni zástupcovia sa v tomto smere odvolávali na jeho anamnézu, ktorá zahŕňa aj infekčné ochorenia dýchacích ciest.

Jeho manželka Stella Assangeová, s ktorou sa zosobášil v marci vo väznici Belmarsh a ktorá je matkou jeho dvoch synov, teraz tvrdí, že sa bojí o zdravie svojho manžela. "Nadchádzajúce dni budú pre jeho zdravotný stav kľúčové. Momentálne je 24 hodín denne zatvorený vo svojej cele," uviedla v tejto súvislosti.

Britská polícia zatkla Assangea v apríli 2019 na ekvádorskej ambasáde v Londýne, kam sa uchýlil zo strachu pred vydaním do Spojených štátov. Policajti zasiahli hneď po tom, ako mu Ekvádor zrušil štatút žiadateľa o azyl a ukončili tak jeho sedemročný pobyt na tomto veľvyslanectve.

Británia ešte v júni schválila Assangeovu žiadosť na vydanie do USA, zakladateľ WikiLeaks sa voči nej následne v júli odvolal a momentálne čaká na rozhodnutie. Spojené štáty žiadajú o vydanie Assangea v súvislosti s obvineniami zo sprisahania, nelegálneho preniknutia do vládnych počítačov a porušenia zákona o špionáži v súvislosti so zverejnením tajných dokumentov týkajúcich sa vojen v Afganistane a Iraku.

Všetky obvinenia odmieta

Assange všetky obvinenia odmieta a trestné stíhanie vedené voči nemu v USA označuje za politicky motivované. Jeho stúpenci ho považujú za hrdinu, ktorý nespravodlivo trpí za uplatňovanie slobody prejavu a tlače. V prípade usvedčenia zo vznesených obvinení môže stráviť v americkom väzení aj desiatky rokov.