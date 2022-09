Baltské more ako druhá Ukrajina? Experti opisujú možné Putinove scenáre, konflikt sa vyostruje!

Poľský generál Stanisław Koziej je názoru, že prebiehajúci konflikt sa rozrastá o novú dimenziu, a síce o zástupnú vojnu medzi Ruskom a Západom. "Putin zrejme už onedlho naznačí, že Rusko je v nebezpečenstve. Udalosti v Baltskom mori využije vo svoj prospech. Začne s informačnou vojnou. Dôjde síce k útokom, ale len v kyberpriestore," vysvetľuje.

Aj keď sa bude vedieť o tom, odkiaľ útoky prichádzajú, nájsť skutočnú identitu vinníka bude veľmi zložité, priam nemožné. Dalo by sa očakávať aj viac takých incidentov, informujú poľské Wiadomości. V blízkej budúcnosti dôjde zrejme k ďalším útokom či zlyhaniam, ktoré ale nebudú mať povahu so zapojením konvenčných zbraní.

Reakcia NATO

Poľský plukovník Andrzej Kruczyński je zase presvedčený, že NATO by malo reagovať a posilniť bezpečnosť v oblasti. "Mohli sme čakať, že sa na mori niečo stane V Pobaltí je potrebné zaviesť bezpečnostnú zónu podobnú tej vo vzdušnom priestore. Takéto rozhodnutia už možno boli aj prijaté, takže len musíme čakať, kým sa informácie dostanú na verejnosť," uviedol. Ako ďalej hovorí, Poľsko musí byť ostražité. "Rusko môže pokojne vyprovokovať Západ tým, že zaútočí práve na nás. Môže sa stať čokoľvek," doplnil.

Galéria fotiek (3) Ruský tank T-72.

Zdroj: Getty Images

Na druhej strane ale neočakáva, že Kremeľ zaútočí na infraštruktúru v Atlantiku, ktorá sa využíva ako spojenie medzi Európou a USA. "Ak by k takému niečomu skutočne došlo, NATO by to mohlo považovať za priamy útok a začal by sa konflikt v plnom rozsahu," vysvetlil.

Únik plynu

K poškodeniu plynovodu v Baltskom mori došlo začiatkom týždňa. Identifikovala ho stíhačka F-16 dánskeho letectva počas preletu nad oblasťou. Únik bol zaznamenaný na jednom mieste na plynovode Nord Stream 2 juhovýchodne a na dvoch miestach na Nord Stream 1 severovýchodne od Bornholmu. V dnešných hodinách sa už objavil aj štvrtý únik plynu.

Meracia stanica Švédskej národnej seizmologickej siete (SNSN) zaznamenala v ten istý deň dva silné podvodné výbuchy v oblastiach, kde boli zistené úniky. "Niet pochýb, že išlo o výbuchy," poznamenal Bjoern Lund zo SNSN. Signály nemali charakter seizmologických otrasov ako pri zemetrasení. Podobali sa tým, ktoré sa zvyčajne zaznamenávajú pri erupciách. Uviedol to Geologický výskumný ústav pre Dánsko a Grónsko. Podľa švédskych vedcov z univerzity v Uppsale druhý výbuch zodpovedal viac ako 100 kilogramom dynamitu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: TASR/Danish Defence Command via AP

Po pondelňajších udalostiach sa napätie v regióne Baltského mora zvyšuje. Šéf dánskeho ministerstva obrany po rozhovore so šéfom NATO zdôraznil, že vojenská aktivita Ruska je v tejto oblasti vysoká. Vedúci výskumnej skupiny NATO Arnold Dupuy poznamenal, že ropovody poškodilo buď Rusko, alebo jeho nepriatelia. Dôvodom môže byť podľa neho pokus o eskaláciu konfliktu medzi Moskvou a Západom.