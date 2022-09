Putin mení taktiku: Obsadené územia na Ukrajine čaká referendum, čo na to Západ?

Už koncom tohto týždňa sa na štyroch územiach Ukrajiny, ktoré sú pod kontrolou ruských jednotiek, uskutoční referendum. Podľa Washington Post má toto hlasovanie prebehnúť v každej enkláve osobitne a budú sa konať od piatka do utorku budúceho týždňa. Naplánovali ich separatistickí vodcovia s tým, aby sa vyriešilo, či budú tieto územia pričlenené k Rusku, alebo ostanú súčasťou Ukrajiny. Ide o oblasti Cherson, Doneck, Luhansk a Záporožie.

Hlasovania budú nezákonné a mnohí experti ich už teraz prirovnávajú k referendu na Kryme z roku 2014. Po tvrdej porážke ruskej armády v Charkove to bude pre Vladimira Putina zrejme posledná nádej ako získať tieto oblasti pod svoju nadvládu. "Po anexii by Moskva určite vyhlásila, že Ukrajina útočí na samotné Rusko. Ako následnú odvetu by mohli Rusi zmobilizovať svoje loďstvo, alebo v horšom prípade použiť jadrové zbrane," varovala redaktorka Washington Post Robyn Dixonová.

Hrozby z Ruska

"Súdiac podľa toho, čo sa deje a čo by sa mohlo stať, sa tento týždeň zrejme rozhodne o našom bezprostrednom víťažstve alebo to bude začiatok jadrovej vojny. Nevidím žiadnu tretiu možnosť," napísala na Twitteri Margarita Simonyanová, šéfredaktorka ruského štátneho propagandistického kanála RT.

Судя по происходящему и еще собирающемуся произойти, эта неделя знаменует или преддверие нашей скорой победы, или преддверие ядерной войны.



Не могу разглядеть ничего третьего. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) September 20, 2022

Boj za slobodu

Ukrajinské sily kroky Ruska nevystrašili. "Falošné referendá ani žiadna hybridná mobilizácia nič nezmenia. Rusko bolo a zostáva agresorom, ktorý nelegálne okupuje časti iného štátu. Ukrajina má právo bojovať za ich slobodu bez ohľadu na to, aká rétorika sa šíri z Moskvy," reagoval minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba.

Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba

Zdroj: SITA/Valentyn Ogirenko/ Pool Photo via AP

V stávke je toho čoraz viac. "Západ by mal Rusku pripomenúť, že ani jeden aspekt nemusí vyústiť do konfrontácie NATO-Rusko. Severoatlantická aliancia by do boja na Ukrajine mohla vstúpiť za predpokladu hrozby z použitia jadrových zbraní, no to by bolo na škodu všetkých," napísali Liana Repairová a Michael Kimmage z Overseas Affairs. Ako ďalej spomenuli, Putinovo Rusko nedokázalo vyvinúť transparentnú myšlienku pre svoj boj, nedokázalo sa poučiť zo svojich chýb a nedokázalo realizovať mnohé prednosti svojho silného námorníctva.