Na úrade českej vlády prijali opatrenia na zníženie spotreby energií: Chcú ísť ľuďom príkladom

PRAHA - Na úrade českej vlády prijali opatrenia na zníženie spotreby energií. Jedným z nich je plošné zníženie teploty vo vnútorných priestoroch na 19 až 20 stupňov Celzia. Vláda chce celkovo usporiť približne dva milióny českých korún (viac ako 80.000 eur). Oznámil to vo štvrtok český premiér Petr Fiala.

"Vo vnútorných priestoroch sme znížili osvetlenie na bezpečnostné minimum. To znamená, že sme v podstate uvoľnili takmer každú druhú žiarovku a ostatné vymieňame za úsporné LED žiarovky," povedala vedúca úradu vlády Jana Kotalíková. Dodala, že večerné osvetlenie budovy zrušili už pred časom. Okrem týchto opatrení sa pripravuje projekt na zateplenie povaly Strakovej akadémie, kde úrad vlády sídli. Tento krok by mal v budúcnom roku znížiť náklady na vykurovanie o ďalších takmer 15 percent.

Archívne video: Heger navrhuje riešenie: Samosprávy by mohli nakupovať energie v rámci spoločného obstarávania

"Je dôležité, aby sme sa nezmierili s tým, že máme dosť energií. Ale aby sme sa všetci snažili s tými energiami dobre hospodáriť, zaobchádzali s nimi šetrne a kde je to možné, ich spotrebu znižovali," povedal český premiér. Dodal, že chce, aby štátne inštitúcie išli ľuďom príkladom.

Minulý týždeň šetrenie oznámil aj Pražský hrad. Okrem nižšej teploty sa v rámci opatrení niektorí zamestnanci presťahujú do menších kancelárií. Kancelária prezidenta republiky chce šetriť aj na vonkajšom osvetlení Pražského hradu a Katedrály sv. Víta. To by sa podľa vedúceho kancelárie Vratislava Minářa mohlo vypínať o 22.00 h. Očakávaná celková úspora je sedem miliónov korún (viac ako 280.000 eur). Šetrenie tiež avizovali obe komory parlamentu. Predsedníčka dolnej komory Markéta Pekarová Adamová uviedla, že v Poslaneckej snemovni sa teplota zníži o tri stupne a bude sa vykurovať o dve hodiny kratšie než doteraz. Opatrenia zavádzajú aj jednotlivé ministerstvá.